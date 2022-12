Gedächtnisforschung: Warum aktives Vergessen manchmal heilsam ist

Doch wie sieht das bei Menschen mit psychischen Erkrankungen aus, die dadurch gekennzeichnet sind, dass unangenehme Bilder und Szenen immer wieder vor ihrem inneren Auge auftauchen – etwa bei Depressionen oder einer Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)? Ist die Fähigkeit, Erinnerungen zu unterdrücken, bei diesen Personen schlechter? Das untersuchte Roland Benoit mit einigen Kollegen in einer 2020 erschienenen Metaanalyse. »Tatsächlich zeigte unsere Auswertung von 25 Studien, dass sich ängstlichere oder depressivere Menschen generell schwerer damit taten, Erinnerungen zu unterdrücken«, erklärt der Forscher. Und je schlechter ihnen das gelang, desto stärker war bei den Betroffenen mitunter auch die Tendenz zu Grübeleien und negativen Gedankenspiralen ausgeprägt.

Die Fähigkeit, Dinge zu vergessen und quälende Gedanken und Bilder beiseitezuschieben, ist damit vermutlich ein Kennzeichen psychischen Wohlbefindens. Die Frage nach der Kausalität bleibt bislang allerdings ungeklärt, sagt Benoit: »Können die Betroffenen schlechter Erinnerungen unterdrücken und sind deswegen krank? Oder behindert die Erkrankung vielmehr die Fähigkeit, negative Erinnerungen zu unterdrücken?«

Denkbar ist beides. Wenn einige Menschen grundsätzlich schlechter gegen Erinnerungen ankämpfen können, dann könnte das etwa erklären, warum manche nach emotionalen Ausnahmesituationen eine PTBS entwickeln, andere hingegen nicht. In diese Richtung deutet zum Beispiel eine Untersuchung des französischen Neurowissenschaftlers Pierre Gagnepain, der 2020 gemeinsam mit seinem Team Personen untersuchte, die die Terroranschläge in Paris im Jahr 2015 miterlebt hatten. Versuchsteilnehmer, die im Anschluss an die Erlebnisse eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatten, zeigten sich schlechter darin, Erinnerungen zu unterdrücken, als Personen, die keine Traumafolgestörung davongetragen hatten. Außerdem kommunizierten bei den PTBS-Patienten jene Hirnregionen, die für Gedächtnis und Handlungssteuerung verantwortlich sind, schlechter miteinander. Ihre Krankheit könnte einer Beeinträchtigung des neuronalen Kontrollsystems geschuldet sein, das normalerweise Gedächtnisinhalte in Schach hält, schlussfolgern die Autoren.

So oder so könnte es Vorteile für die psychische Gesundheit mit sich bringen, das Unterdrücken von Erinnerungen zu trainieren, meint Michael Anderson. Womöglich lässt sich der Ansatz sogar therapeutisch nutzen.

Kann vergessen auch schaden?

Dieser Idee stehen allerdings nicht alle so aufgeschlossen gegenüber. Der niedergelassene Psychoanalytiker und tiefenpsychologische Psychotherapeut Rupert Martin etwa hält wenig vom gezielten Vergessen negativer Dinge. Auf Vergessenes habe man keinen Zugriff mehr – trotzdem sei es noch da und könne belasten. »Es kann einen beeinflussen, ohne dass man es merkt. Man weiß dann nicht, wovon man bestimmt wird«, sagt er. Völlig aus dem Gedächtnis ausradieren könne man Erlebnisse ohnehin nicht. »Alles, was in der seelischen Welt einmal da ist, bleibt auch da. Was wir glauben zu vergessen, verschwindet nur aus dem Bewusstsein. Aber man wird es nicht los.« Therapeuten, die mit psychodynamischen Ansätzen arbeiten, konzentrieren sich deshalb oft darauf, verdrängte Konflikte bei ihren Patienten hervorzuholen und sichtbar zu machen.

Das sei jedoch längst nicht immer der Schlüssel zur Heilung, sagt Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Es sei ein verbreiteter Irrglaube, dass man nur das traumatisierende Erlebnis hinter jahrzehntelangen Beschwerden wie Minderwertigkeitskomplexen oder körperlichen Problemen finden müsse und die Erinnerung mit dem damit verbundenen Gefühlsausbruch dann eine Art Befreiung auslösen würde. »Das ist in der Regel nicht so. Denn zum einen sind Erinnerungen an die Vergangenheit selten objektiv. Meist sind sie verzerrt und verändern sich ständig«, erklärt Kalbitzer. Und zum anderen könne es zwar manchmal nötig sein, sich vergangenen Ereignissen noch einmal bewusst zu stellen – doch damit sei nicht automatisch alles geheilt.