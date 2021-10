Gedächtnis: Ganz normale Vergesslichkeit

Bisher nahm man an, das Arbeitsgedächtnis beruhe lediglich auf einem Zusammenspiel von Hippocampus und präfrontalem Kortex. Neueste Studien zeigen aber, dass auch der Thalamus hier einen wichtigen Beitrag leistet. Ursprünglich hielt man ihn für eine schlichte Schaltstation zwischen Sinnesorganen und Hirnrinde. Doch wie wir nun wissen, verstärkt er zudem bestimmte neuronale Rhythmen und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erlebnis oder neues Wissen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis überführt wird.

Kann man ein fremdes Gedächtnis auslesen?

Obwohl es sich unzählige Forschergruppen zur Aufgabe gemacht haben, das Gedächtnis zu erforschen, hat es noch niemand geschafft, einzelne Erinnerungen einer Person oder eines Versuchstiers zu entschlüsseln. Das wird auch nicht so leicht möglich sein, denn die gespeicherten Informationen sind höchst subjektiv und mit persönlichen Emotionen belegt. Außerdem ist das Wissen über verknüpfte Gedächtnisinhalte für Außenstehende kaum zu begreifen.

Kann man aber wenigstens Spuren von Erinnerungen im Gehirn sehen? Tatsächlich ist es Forschern um Susumu Tonegawa gelungen, so genannte Engramme im Mäusegehirn sichtbar zu machen und sogar zu manipulieren. Die Forscher nutzten dazu die Technik der Optogenetik, mit deren Hilfe man die Aktivität einzelner Nervenzellen im Gehirn durch Licht steuern kann. Sie veränderten das Genom von Labormäusen derart, dass deren Nervenzellen sich verfärbten, sobald sie eine Erinnerung abspeicherten. So konnten die Neurobiologen später unter dem Mikroskop erkennen, welche Zellen Teil des Engramms waren.

Außerdem fügten Tonegawa und seine Kollegen ein Gen ein, das die Nervenzellen immer dann feuern ließ, wenn sie mit blauem Licht bestrahlt wurden (siehe »Manipulierte Erinnerungen«). Anschließend setzten die Forscher die Mäuse in einen ihnen unbekannten Käfig, wo sie in Ruhe herumlaufen konnten. Während die Tiere die Umgebung erkundeten, nutzten die Wissenschaftler den oben beschriebenen Trick, um die für diese Erinnerung zuständigen Gedächtniszellen anzufärben. Am nächsten Tag kamen die Mäuse in eine zweiten Kammer, wo sie einen leichten Elektroschock an den Pfoten erhielten, während die Forscher diejenigen – nun farblich markierten – Zellen mit Licht aktivierten, die die Erinnerung an den ersten Käfig codierten. Einen weiteren Tag später wurden die Nagetiere erneut ins erste Gehege gesetzt. Und siehe da: Sie erstarrten vor Angst, obwohl sie dort nie gepeinigt worden waren. Es war also eine falsche Erinnerung entstanden!

© Yousun Koh nach Jasiek Krzysztofiak/Nature; Shen, H.: How to see a memory . Nature 553, 2018 (Ausschnitt) Manipulierte Erinnerungen | Um die neurobiologischen Spuren von Erinnerungen im Gehirn von Versuchstieren sichtbar zu machen, entwickelten Forscher Techniken, mit denen sie die beteiligten Nervenzellen markieren sowie an- und abschalten können.

Die Forscher haben hierfür natürlich tief in die Trickkiste der Biotechnologie greifen müssen. Doch auch unser eigenes Gedächtnis lässt sich immer wieder täuschen. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, hortet jeder von uns falsche Erinnerungen, die er für echt hält. Manchmal vermischen sich sogar neue Eindrücke mit alten, oder sie verfärben sich durch veränderte Gefühle und Meinungen. Wie Wikipedia-Einträge werden sie immer wieder umgeschrieben. Und manchmal landen dabei auch völlig falsche Erinnerungen wie ein Kuckucksei in unserem Kopf.

Das Gedächtnis ist demnach keine Festplatte, kein Filmarchiv aus unserem Leben, aus dem wir Episoden nach Belieben abspielen können. Wir schaffen ständig Platz im Gehirn und bewahren nur eine Auswahl an Momenten auf – andernfalls würden wir wohl in unseren Erinnerungen versinken.

In der Rückschau macht unser Gedächtnis also viele Fehler. Das kann mitunter ärgerlich sein und so manchen Streit entfachen. Doch die Vergangenheit spielt für unseren Speicher im Gehirn eine viel geringere Rolle, als man meinen mag. Denn worauf es vor allem ankommt, ist die Planung künftiger Verhaltensweisen. Selbst unsere episodischen Erinnerungen setzen wir ein, um die Zukunft zu gestalten, um Szenarien gedanklich durchzuspielen und um kreativ zu sein. Sie sind der Rohstoff für unsere Visionen.

Die Fähigkeit unserer Vorfahren, sich Gefahren oder Jagdstrategien vorzustellen, war im Zuge der Evolution möglicherweise der erste Schritt hin zu unserer beachtlichen Gabe, neue Ideen zu entwickeln und Pläne zu schmieden. Und je mehr ein Mensch über die Welt weiß, je mehr vergleichbare Szenarien er zuvor erlebt hat, desto leichter wird es ihm fallen, dieses Wissen in die Zukunft zu projizieren.

© Dheeraj Roy / Tonegawa Lab, MIT (Ausschnitt) Leuchtende Gedächtnisspuren | In dieser Mikroskopaufnahme eines Mäuse-Hippocampus leuchten diejenigen Zellen grün, die eine Kurzzeiterinnerung gespeichert haben. Die Neurone waren zuvor gentechnisch so verändert worden, dass sie jedes Mal ein fluoreszierendes Protein bilden, sobald die Tiere etwas Neues lernen.

Dass unser episodisches Gedächtnis dabei hilft, bevorstehende Ereignisse oder Verhaltensweisen zu simulieren, zeigen auch Untersuchungen an Menschen, deren Hippocampus geschädigt ist. Einer davon war der berühmte Patient H. M. (1926–2008). Wegen schwerer epileptischer Anfälle hatten seine Ärzte sich damals dafür entschieden, jeweils einen Teil der beiden Schläfenlappen zu entfernen, darunter den Hippocampus. Fortan litt er unter einer anterograden Amnesie: Er konnte sich zwar noch an vergangene Erlebnisse erinnern, sich nach der Operation jedoch weder neue Dinge merken noch die Zukunft vorstellen.

Die Erinnerungen an frühere Ereignisse waren zudem eher semantischer Natur, also reine Fakten ohne verknüpfte Sinnesempfindungen oder Gefühle – so wie es bei einem intakten episodischen Gedächtnis üblich wäre. Das verdeutlicht auch ein Gesprächsprotokoll des Gedächtnisforschers Endel Tulving mit seinem Patienten N. N., dessen Hippocampus ebenfalls geschädigt war:

Tulving: »Eine Frage die Zukunft betreffend: Was werden Sie morgen machen?«

N. N: »Ich weiß es nicht.« (Lächelt ausweichend, 15 Sekunden Pause)

T.: »Erinnern Sie sich noch an meine Frage?«

N. N.: »War es nicht, was ich morgen machen werde?«

T.: »Ja. Wie würden Sie beschreiben, wie es ist, wenn Sie versuchen, daran zu denken?«

N. N.: »Leere, nehme ich an. Es ist, als wäre man in einem Raum ohne Gegenstände und würde gebeten, sich einen Stuhl zu suchen, es dort aber keinen gibt.«

Wie viel Vergessen ist normal?

Allerdings ist selbst mit intaktem Hippocampus kein Gedächtnis perfekt: Vergesslichkeit und Fehler sind systemimmanent, sie gehören also zur Natur der Sache und haben erst einmal nichts mit dem Alter zu tun. Dennoch beginnen ältere Menschen oft, ihre Erinnerungsfähigkeit zu hinterfragen.

Dabei zeigen eine Reihe von Untersuchungen, dass zwar das semantische Gedächtnis für Fakten und Namen im Alter langsamer und weniger präzise arbeitet – wie verschiedene andere Abläufe im Gehirn auch –, die Gedächtnisleistung insgesamt jedoch nur unwesentlich abnimmt.

Aber Achtung: Wenn wir glauben, immer vergesslicher zu werden, kann das schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden! Denn die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns hängt auch davon ab, was man sich zutraut, wie Studien an Senioren gezeigt haben. Während die Teilnehmer auf den Beginn eines Gedächtnistests warteten, lauschten einige von ihnen unfreiwillig einem Gespräch der Versuchsleiter im Vorraum. Diese unterhielten sich darüber, wie schlecht alte Menschen in dem Test abschneiden. Und tatsächlich machten die Kandidaten anschließend deutlich mehr Fehler als die Senioren einer Kontrollgruppe, die einem solchen Gespräch nicht zugehört hatten.

Wer meint, das eigene Gedächtnis würde nachlassen, richtet sein Augenmerk stärker auf Momente, in denen es fehlerhaft gearbeitet hat. Irgendwann leidet darunter die Motivation, die grauen Zellen weiterhin anzustrengen, und die Leistung nimmt wirklich ab.

Ich bin 56 Jahre alt, während ich diesen Text schreibe, geboren genau 400 Jahre nachdem Arantius den Hippocampus im menschlichen Gehirn entdeckte. Wie vielen meiner Generation fällt es mir schwer, mir Namen zu merken, und hin und wieder muss ich zweimal in die Küche zurückgehen, um mich zu erinnern, was ich aus dem Keller holen wollte. Das Problem ist hier weniger mein Langzeitgedächtnis als eine zu große Ablenkbarkeit. Denn mit zunehmendem Alter reduziert sich die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, das die selektive Aufmerksamkeit im Gehirn steuert. Es hält den Inhalt unserer Gedanken und Sinneseindrücke für wenige Sekunden fest, darunter das, was wir im nächsten Augenblick zu tun gedenken.

Aber auch Zerstreutheit ist kein reines Ü-50-Phänomen. Laut Studien nimmt bereits ab dem 30. Lebensjahr die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses ab. Jede Ablenkung – ein neuer Gedanke, ein vibrierendes Smartphone, eine Zwischenfrage – kann bewirken, dass wir den Faden verlieren. Das passiert in jedem Alter, allerdings zunehmend öfter, je betagter wir werden.

Wie unter anderem junge Eltern, Schichtarbeiter und Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen wissen, schränken zudem andere Faktoren das Arbeitsgedächtnis ein. Dazu zählen beispielsweise Schlafmangel, Stress und seelische Belastung. Nicht ohne Grund hat sich bei übermüdeten Müttern der Begriff »Stilldemenz« etabliert, der mit einer echten Demenz rein gar nichts zu tun hat.

Letztere betrifft fast ausschließlich Senioren: Rund zwei Prozent aller 60-Jährigen entwickeln eine Form von Demenz, wobei sich das Risiko von da an etwa alle fünf Jahre verdoppelt. Mit 80 liegt es bereits bei über 30 Prozent. Dennoch deutet nicht jede verlegte Brille im Alter zwangsläufig auf eine biologische Störung hin. Bei den meisten Menschen jenseits der 60 ist vor allem das Langzeitgedächtnis noch intakt, wie Neurologen von der University of Pittsburgh feststellten.

Es gibt sogar Komponenten unseres inneren Speichers, die sich im fortgeschrittenen Alter noch verbessern können – darunter das Expertenwissen, das von möglichst viel Erfahrung profitiert. Senioren punkten vor allem, wenn es darum geht, Muster und Regelmäßigkeiten zu entdecken sowie in komplexen Situationen korrekte Vorhersagen zu treffen.

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) 5 Tipps für ein besseres Gedächtnis

Das erste Mal Toskana riechen

Alterungsprozesse machen den Denkapparat mit der Zeit langsamer, daran geht kein Weg vorbei. Gibt man älteren Menschen aber etwas mehr Zeit, schneiden viele von ihnen in kognitiven Tests immer noch überraschend gut ab. Schließlich müssen sie einen deutlich größeren Datenbestand durchforsten als jüngere, um die gesuchten Fakten oder die gesuchte autobiografische Erinnerung zu finden.

Und manchmal fehlt schlicht die Neugier, noch etwas Neues zu lernen. Unser Gehirn speichert Dinge, die wir zum ersten Mal erleben, mit hoher Priorität und mit besonders vielen Details ab, egal in welchem Alter. So kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste Mal an einem echten Liga-Fußballspiel teilnehmen durfte oder wie ich erstmals den Duft der Toskana eingeatmet habe. Damals waren solche Dinge neu und aufregend. Beim zweiten und dritten Mal jedoch blieb schon deutlich weniger von den Erlebnissen hängen. Im Alter gibt es freilich nicht mehr viel, das komplett neu für uns ist.

Ein altes Gehirn beherbergt eine große Zahl an generalisierbaren Erinnerungen. Erleben wir nun vor allem Dinge, die daran anknüpfen, achten wir nicht mehr so sehr auf die Details. Der hintere Teil des Hippocampus macht die Arbeit, während der vordere ruht. So gelangen im Alltag vieler Senioren nur noch wenige neue Erinnerungen in den Langzeitspeicher der Großhirnrinde.

Damit dieser weiterhin möglichst detailreichen Input erhält, sollten alte Menschen aktiv nach frischen Eindrücken suchen; nach unbekannten Aromen im Essen, nach neuen Ausflugszielen oder Bekanntschaften. Denn Forscher wissen schon lange: Neue Erlebnisse zu sammeln ist der beste Weg, um das Gehirn jung, plastisch und wachsam zu halten. Aber auch die alten Geschichten sollten nicht in Vergessenheit geraten, daher erzählt man sie am besten immer mal wieder jemand anderem.