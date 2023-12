Großer Ausbruch im Kongobecken: Gefährliche Variante der Affenpocken droht sich global auszubreiten

Sexuelle Übertragung spielte laut WHO ebenfalls eine Rolle bei weiteren Ausbrüchen in bisher nicht betroffenen Regionen. Vor allem in der Provinz South Kivu, wo sich das Virus Besorgnis erregend schnell verbreitet, seien Sexarbeitende betroffen. Welcher Anteil der Ansteckungen auf sexuelle Kontakte zurückgehe, sei jedoch unklar, berichtet die Organisation. Ein großes Problem ist, dass zu wenig Ressourcen für Überwachung, Aufklärung und Behandlung zur Verfügung stehen. So ist weitgehend unbekannt, auf welchen Wegen sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Anders als beim globalen Ausbruch von »Klade IIb« sind nicht mehr weit überwiegend Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. Wegen unzureichender Überwachung der Krankheit ist hinsichtlich ihrer Ausbreitung in der Bevölkerung wenig bekannt; nur neun Prozent der Verdachtsfälle sind nach Angaben der WHO auf das Virus getestet worden. Es besteht also die Möglichkeit, dass ein unbekannter, nichtsexueller Übertragungsweg diesmal eine entscheidende Rolle spielt.

Die Weltgesundheitsorganisation sieht deswegen ein erhebliches Risiko, dass sich die gefährlichere Mpox-Variante »Klade I« in benachbarten Ländern und weltweit verbreitet. In der benachbarten Republik Kongo spielt sich derzeit ebenfalls ein Mpox-Ausbruch ab, dessen Zusammenhang mit Fällen in der Demokratischen Republik Kongo unklar ist. Zusätzlich sind an den sexuellen Übertragungen Personen beteiligt, die international reisen. Unklar ist, welchen Einfluss der internationale Ausbruch von »Klade IIb« und dessen Bekämpfung auf eine mögliche internationale Ausbreitung von »Klade I« hat. Die vorhandene Immunität in der am stärksten betroffenen Gruppe könnte eine bedeutende Barriere darstellen – sofern »Klade I« sich nicht auch auf anderem Weg verbreitet. Um diese Gefahr zu verringern, muss der große Ausbruch im Kongobecken unter Kontrolle gebracht werden.

Wegen der Situation in dem politisch instabilen Land ist es schwierig, die Seuche effektiv zu bekämpfen und internationale Hilfe in das Land zu bekommen. Große Teile der Bevölkerung haben keinen Zugang zu dem international verfügbaren Impfstoff Jynneos oder dem antiviralen Medikament Tecovirimat, die gegen den Erreger helfen. Fast sieben Millionen Menschen sind wegen anhaltender Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Milizen auf der Flucht, und Fachleute sehen Anzeichen für einen möglichen Krieg mit dem Nachbarland Ruanda. Das Wissen über den Erreger ist kaum verbreitet, und potenziell gefährdete Gruppen wie Sexarbeitende und Männer, die Sex mit Männern haben, sind von Stigmatisierung sowie Diskriminierung betroffen und dadurch schwer mit Gesundheitsmaßnahmen zu erreichen.