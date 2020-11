Stuttgart-21: Der schwellende Albtraum

Der Anhydrit ist ein graues, mit schwarzen Schlieren durchzogenes Mineral, das man zwischen den glitzernden Edelsteinen von Mineraliensammlern nur selten findet. Doch es machte vor zehn Jahren, im November 2010, bundesweit Schlagzeilen. Damals trafen im Stuttgarter Rathaus, moderiert vom Schlichter Heiner Geißler, Gegner und Befürworter des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs aufeinander. Für Erstere war auch das Mineral, das unter Stuttgart häufig vorkommt, ein Ärgernis. Denn kommt der Anhydrit mit Wasser in Kontakt, kann er quellen. Das heißt, Anhydrit löst sich in Wasser und kristallisiert zu Gips aus. Der Gips braucht aber 60 Prozent mehr Platz und kann beim Quellen einen immensen Druck aufbauen, der sich auf den Tunnel überträgt, ihn beschädigen oder sogar zerstören kann. In einem Dutzend anderer Tunnel gäbe es solche Schäden. Und in Staufen im Breisgau hob sich in Folge einer Bohrung nach Erdwärme in anhydritführendem Gestein die historische Altstadt.

In Stuttgart dagegen soll das Quellen ausbleiben, sagt Walter Wittke, der Tunnelbau-Sachverständige der Deutschen Bahn für Stuttgart-21. Er verspricht beim Streitgespräch 2010 vollmundig, gleich vier zweiröhrige Strecken quer durch den Anhydrit bauen zu lassen, also acht Tunnelröhren, alle gleichermaßen stabil und standsicher für 100 Jahre.

Laden... © Rock Currier / Anhydrite / CC BY 3.0 CC BY (Ausschnitt) Anhydrit | Das Mineral Anhydrit ist chemisch Kalziumsulfat, also CaSO 4 , und kristallisiert wie hier gezeigt in Quader- oder Prismaform. Anhydrit lagert in feuchter Umgebung Kristallwasser ein und quillt zu Gips auf, wobei sich sein Volumen stark vergrößert. Dies kann zu schweren Bauschäden führen und muss beim Durchtunneln von Anhydrit berücksichtigt werden.

Tatsächlich ist der Stuttgarter Untergrund tückisch. Das liegt daran, dass tektonische Kräfte Süddeutschland angehoben haben, von West nach Ost, zwischen Oberrhein und Bayrischem Wald wie eine gewaltige, jetzt schief stehende Tischplatte. Dazwischen kamen durch Erosion die Gesteine des Erdmittelalters zum Vorschein und mit ihnen der Gipskeuper mit seinem Anhydrit. An manchen Stellen ist er bereits im Laufe der letzten Jahrtausende zu Gips umgewandelt, anderswo blieb er knapp unter der Oberfläche, kam bislang nicht mit Wasser in Kontakt und war stabil. »Hier wurde quasi ein Zahn angeknackst«, sagt der Paläontologe und Gegner des Tiefbahnhofs, Ralf Laternser. Und er sagt weiter: Es sei unverantwortlich gewesen, vier doppelröhrige und jeweils 55 Kilometer lange Tunnel zu bohren, von denen neun Kilometer durch anhydritführendes Gestein verlaufen.

Nun aber sind all diese Tunnel gebohrt und gesprengt. Im Juni 2020 feierten die Mineure auch im letzten Tunnel den Durchschlag, dem 3,2 Kilometer langen Feuerbachtunnel, der den Tiefbahnhof in Richtung Norden anbindet. Was hat sich in all der Zeit getan? Wie gut beherrschen Ingenieure und Geologen inzwischen das Gestein?