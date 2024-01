Gefühlsregulation: Feedback von Freunden funktioniert anders

Heranwachsende müssen lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und diese auf angemessene Weise auszudrücken. Gelingt ihnen das nicht, kann sich ihr Risiko für psychische Probleme erhöhen. Emotionsregulation lernen Kinder und Jugendliche dabei nicht nur von den Eltern. Auch ihre Freunde spielen eine wichtige Rolle, wie australische Psychologinnen in einer neuen Studie betonen.

Das Team um Madison Delios von der Australian Catholic University in Melbourne fasste in einer Metastudie acht bereits zuvor publizierte Untersuchungen zusammen. Darin ging es um die Frage, wie die Reaktionen von Gleichaltrigen auf die Gefühlsäußerungen von Jugendlichen die weitere Entwicklung der Emotionsregulation beeinflussen. Die Teilnehmenden der Studien waren zwischen 10 und 18 Jahre alt. In dieser Lebensphase sind nicht nur heftige Gefühlsausbrüche an der Tagesordnung, es ist auch eine Zeit, in der die Beziehungen zu Freunden besonders starken Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben.

Ein Ergebnis der Analyse war, dass offenbar nur die engsten Freunde langfristig die Entwicklung der Emotionsregulation beeinflussen. Wie Vertreter des weiteren Freundeskreises sich verhalten, wenn jemand starke Gefühle äußert, spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Den günstigsten Einfluss auf eine funktionierende Emotionsregulation hatte unterstützendes Verhalten: etwa trösten, einfühlsam sein und die eigene Perspektive teilen.