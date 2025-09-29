Freunde und Familie: Heimlichkeiten sind kein gutes Zeichen

Dass Menschen einander nicht alles erzählen, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Anders sieht es aus, wenn sich die Heimlichkeiten häufen. Das haben Alisa Bedrov und Shelly L. Gable von der University of California in Santa Barbara in einer Feldstudie beobachtet. Fazit: »Wie viele Geheimnisse man hat und wie bedeutsam sie erscheinen, ist wichtiger für die Interaktion als die Frage, ob man überhaupt etwas verheimlicht oder nicht«, schreiben die Psychologinnen in der Fachzeitschrift »Journal of Experimental Social Psychology«.

153 Studierende sollten dafür zehn Tage lang täglich Auskunft geben, wie ihre Gespräche mit fünf selbst ausgewählten Personen verlaufen waren. Überwiegend handelte es sich dabei um Freunde und Mitbewohner, etwas seltener um Eltern oder Partner. Am Ende dieser Phase sollten die Probandinnen und Probanden ihre Beziehungen zu den fünf angegebenen Personen bewerten und sagen, ob sie ihnen in den Gesprächen etwas verschwiegen und verheimlicht hatten. Die finale Stichprobe umfasste 114 überwiegend weibliche Befragte: Nur sie hatten mit allen fünf Kontakten mindestens einmal zehn Minuten lang gesprochen, die festgelegte Mindestdauer für die weitere Auswertung. Die meisten dieser Gespräche fanden »face to face« statt, die übrigen per Telefon, Videocall oder Textnachricht.

Rund drei Viertel von ihnen hatten nach eigenen Angaben innerhalb dieser zehn Tage irgendetwas verheimlicht. Das betraf jedoch nicht jeden der fünf Kontakte – insgesamt wurde nur rund jedem zweiten etwas verschwiegen. Zu diesen Geheimnissen zählten vor allem persönliche Gedanken und vergangene Ereignisse, außerdem Liebesverhältnisse, Drogen und Krankheiten, Studien- und Familienangelegenheiten.

Das zentrale Ergebnis: Je mehr eine Versuchsperson ihrem Gesprächspartner verheimlichte und je wichtiger diese Geheimnisse waren, desto anstrengender – »mental belastend« – fanden sie die Interaktion mit dieser Person. Außerdem beurteilten sie auch die Beziehung zu ihr insgesamt als weniger authentisch und zufriedenstellend. »Geheimnisse hinterlassen Spuren in unseren Beziehungen«, so das Fazit der Forscherinnen.