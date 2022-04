Covid-19: Lange immun durch Infektion und Impfung

Die dritte Studie verfasste die Epidemiologin Victoria Hall von der britischen Gesundheitsbehörde in London zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Sie untersuchten die Erkrankungen bei Tausenden von Beschäftigten des Gesundheitswesens im Zeitraum von März 2020 bis September 2021. Die Forschergruppe fand heraus, dass vorangegangene Infektionen mehr als 80 Prozent möglicher Covid-19-Fälle verhinderten, wie sie sonst im Jahr nach der Erkrankung zu erwarten gewesen wären. Nach einem Jahr sei der Schutz auf etwa 70 Prozent gesunken. Genesene Studienteilnehmer, die zwei Dosen des Impfstoffs von Biontech oder Oxford-AstraZeneca erhalten haben, waren nach der zweiten Dosis noch mindestens sechs bis acht Monate lang zu fast 100 Prozent geschützt. »Der Schutz nahm im Lauf der Zeit sowohl nach der Impfung als auch nach der Infektion ab, blieb aber bei denjenigen mit hybrider Immunität konstant hoch«, schrieb Hall in einer E-Mail an »Nature«.

Der Epidemiologe Miguel Hernan von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston betont ebenfalls, dass die Studien den großen Nutzen einer vollständigen Impfung untermauern. Einige Länder hätten sich jedoch auf Richtlinien geeinigt, die Genesene dazu ermutigt, sich mit nur einer einzigen Dosis impfen zu lassen. Dieser Schritt »mag in Zeiten einer Impfstoffknappheit gerechtfertigt sein, aber sonst nicht«, erklärte Hernan per E-Mail.

Impfung und Infektion – doppelt hält besser

Die Studienergebnisse würden frühere Untersuchungen bestätigen. Das betont Dan Barouch, Virologe am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. »Eine Impfung nach einer Infektion oder eine Infektion nach einer Impfung führt zu einer besonders starken Antikörperreaktion.« Barouch weist jedoch darauf hin, dass alle drei Studien auf Daten beruhen, die vor der Omikron-Variante gesammelt wurden. Er und auch andere Fachleute warnen daher, dass Genesene nur unzureichend gegen neu auftretende Virenstämme geschützt sein könnten.

Der Epidemiologe Dan Kelly von der University of California in San Francisco stimmt Barouch zu. Omikron unterscheide sich so stark von den in den Studien untersuchten Stämmen, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf Personen zutreffen, die sich nach der Impfung mit Omikron infiziert haben. Sein Rat für diese Gruppe: »Seien Sie sehr vorsichtig.«