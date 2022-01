Gentechnik: Die CRISPR-Kinder

Doch weder in seinem Vortrag noch in den Werbevideos auf Youtube über die Geburten verriet er, dass die Mädchen einige Wochen vorher deutlich zu früh geboren worden waren. In den ersten Stunden nach der Entbindung wurden die Babys in Inkubatoren auf einer Neugeborenen-Intensivstation untergebracht. »In welchem Krankenhaus, ist unklar«, sagt Eben Kirksey, Anthropologe an der Alfred Deakin University in Melbourne in Australien. Kirksey ist Autor des Buchs »The Mutant Project«. Es handelt von Lulu und Nana, wie He die Zwillinge nannte.

Zumindest so viel wissen wir: Im Krankenhaus wurden den Kindern Nabelschnurblut und Plazentagewebe entnommen. Die daraus extrahierte DNA wurde einer Ganzgenomsequenzierung und -analyse unterzogen. Am Vorabend des Gipfels in Hongkong wurde eines der Kinder aus dem Krankenhaus entlassen und das andere auf die Neugeborenen-Intensivstation eines weiteren Krankenhauses verlegt. Die Eltern, die in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht waren, »wollten ihre Kinder davor bewahren, in den Mittelpunkt eines öffentlichen Skandals zu geraten«, so Kirksey.