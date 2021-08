Geochemie: Unfertige Diamanten schreiben Erdgeschichte

Laden... © Yaakov Weiss, Lamont-Doherty Earth Observatory (Ausschnitt) Unreiner Diamant | Im Inneren dieses südafrikanischen Diamanten sind winzige Tropfen eingeschlossen. Aus der Flüssigkeit war einst der Stein entstanden.

Die Datierungen der Flüssigkeiten fielen auf drei verschiedene Zeiträume, in denen sich die Erdoberfläche jeweils stark verändert hatte. Die ältesten Diamanten entstanden vor 750 Millionen bis 2,6 Milliarden Jahren. Der Anteil an Karbonatit half dem Wissenschaftlerteam, die Entstehung auf ein Zeitfenster einzugrenzen, das etwa eine Milliarde Jahre zurückliegt. Damals schoben tektonische Bewegungen im heutigen Südafrika Gestein gegeneinander; es bildeten sich große Gebirgszüge. Die nächstältesten Diamanten entstanden vor 300 bis 540 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als die Naukluftberge in Namibia aufwuchsen. Die jüngsten Stücke gehören einer Phase von vor 85 bis 118 Millionen Jahren an. Die Steine bildeten sich, kurz bevor sie durch eine unterirdische Eruption in Richtung der oberen Kruste geschleudert wurden.

Die Flüssigkeiten in den ältesten Diamanten stellten sich als recht kohlenstoffhaltig heraus, in den mittelalten stach der Anteil an Kieselsäure hervor, und in den jüngsten überwogen Salze. Die Anteile rühren womöglich von den entsprechenden geologischen Ereignissen her, vermuten die Forscher. Die jüngsten Diamantflüssigkeiten etwa könnten aus der ozeanischen Erdkruste stammen, als diese tief in die Erde gedrückt wurde, weil die ozeanische unter die kontinentale Erdkruste geschoben wurde.