Geophysik: Erwacht dieser Vulkan wieder zum Leben?

Der letzte Ausbruch des iranischen Vulkans Taftan soll vor 710 000 Jahren stattgefunden haben. Seit damals ließen sich keine Spuren einer weiteren Eruption nachweisen, und der Vulkan gilt als erloschen. Doch womöglich schlummert doch noch ein Feuer in dem Berg. Zumindest deuten verschiedene Ereignisse am Vulkan an, dass er doch noch magmatisch aktiv sein könnte, schließen Wissenschaftler um Mohammadhossein Mohammadnia von der University of Hongkong das aus ihren Daten. Zwischen Juli 2023 und May 2024 hob sich der Untergrund im Bereich des Gipfels um fast zehn Zentimeter, und er hat sich seitdem auch nicht mehr gesenkt – wahrscheinlich als Folge steigenden Gasdrucks im Inneren des Vulkans.

Der knapp 4000 Meter hohe Taftan ist Teil einer Gebirgskette mit Vulkanen. Sie entstand während der Subduktion von ozeanischer Kruste des Arabischen Meers unter die eurasische Kontinentalplatte. Über Jahrtausende gab es keine belegte Aktivität des Bergs, bis Menschen ab 2023 über übelriechende, schweflige Gase berichteten, die selbst noch in 50 Kilometern Entfernung in der Stadt Khash wahrnehmbar waren. Am Vulkan hatten sich Fumarole gebildet, heiße Dampfaustrittsstellen mit hohen Schwefelwasserstoffemissionen.

Mohammadnia, der 2020 erstmals Satellitenbilder des Vulkans untersucht hatte, nahm sich weitere Satellitenbilder vor, die ab 2023 aufgenommen worden waren, und bemerkte dabei das sich der Untergrund am Vulkan hob: ein gutes Anzeichen für den Aufbau von Gasblasen oder sich füllenden Magmenkammern. Der Geophysiker leitete aus den Daten ab, dass die Ursache für die Aufwölbung etwa 490 bis 630 Meter unter der Oberfläche liegt. Faktoren wie Erdbeben in jüngerer Vergangenheit oder Regenfälle als Ursache konnte die Arbeitsgruppe ausschließen. Und auch die eigentliche Magmakammer des Vulkans kommt nicht infrage: Sie liegt in 3500 Metern Tiefe.