Erdbeben: Risse, Trümmer, Angst: Schwerstes Beben seit 40 Jahren bei Neapel

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Staubwolken steigen über den steilen Klippen an der Küste auf, Gestein löst sich. In den Straßen liegen herabgestürzte Mauerteile und Putz auf dem Asphalt, Trümmer haben Autos beschädigt. An zahlreichen Gebäuden ziehen sich Risse durch die Wände. Eine heftige Erdbebenserie mit Dutzenden Stößen hat das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel und die Phlegräischen Felder erschüttert.

Seit Freitagabend rumorte die Erde in dem Gebiet. Gleich das erste Erdbeben erreichte eine Stärke von 4,7 – das stärkste in dem Gebiet seit rund 40 Jahren. Es folgten bis zum Sonntag mehrere Nachbeben – darunter ein besonders starkes der Stärke 3,8. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) registrierte insgesamt mehr als Hundert weitere schwächere Stöße.

»Es fühlte sich an wie die Apokalypse«, sagte Rosella Rolfo, eine Anwohnerin in der stark betroffenen Küstenstadt Pozzuoli, der Zeitung »La Repubblica«. Ein anderer Anwohner erklärte: »Das Beben war so stark und anhaltend, dass ich die Wohnungstür nicht einmal öffnen konnte, weil sie klemmte.«