Gutes tun: Eine kleine Aufmerksamkeit wirkt unerwartet positiv

Eine unverhoffte gute Tat kann das Wohlbefinden steigern – nicht nur bei der beschenkten Person. Kleine Geschenke, etwa jemanden zu einer Tasse Kaffee einzuladen, heben auch die eigene Stimmung. Der Alltag bietet viele Gelegenheiten dazu, sich und anderen auf diese Weise etwas Gutes zu tun. Doch sie werden zu selten genutzt.

In einer Reihe von Studien haben der Verhaltensforscher Nick Epley von der University of Chicago und ich nach einer Erklärung gesucht. In mehreren Experimenten mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern veranlassten wir Menschen dazu, einer anderen Person, die nicht damit rechnete, etwas Gutes zu tun – ohne selbst eine Gegenleistung zu erwarten. Wir stellten fest, dass die Akteure durchweg und systematisch unterschätzten, wie viel Gutes sie damit bei anderen bewirkten.

In einem Experiment schrieben die Versuchspersonen beispielsweise nette Nachrichten an Freunde oder Verwandte. In einem anderen verschenkten sie Muffins. Danach berichteten stets beide Seiten in Fragebögen, wie sie sich dabei gefühlt hatten – die beglückten Personen ebenso wie die Versuchspersonen, die die gute Tat begangen hatte. Letztere sollten außerdem angeben, wie sie die Reaktion der Beglückten einschätzten. Danach verglichen wir die Erwartungen mit den tatsächlichen Reaktionen.