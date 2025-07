Geschlechterverteilung: In Großfamilien ist das Geschlecht der Kinder womöglich kein Zufall

Kinderreiche Großfamilien sind in Deutschland mittlerweile eine Seltenheit, deshalb fällt es im Alltag wohl nicht auf. Eine Studie zeigt jedoch, dass bei mehr als drei Kindern diese überzufällig häufig ausschließlich Jungen oder Mädchen sind. Wer also bereits drei Mädchen hat, bekommt beim vierten Kind häufiger erneut ein Mädchen – und bei jungenreichen Familien gilt das umgekehrt sogar noch mehr. Das zeigt die Datenanalyse einer Arbeitsgruppe um S. Wang von der Harvard University, die auch nach möglichen Gründen für dieses Geschlechterverhältnis gesucht hat.

Für seine Arbeit hatte das Team die Datensätze zweier großer US-Langzeitstudien ausgewertet: Sie umfassten Informationen von mehr als 58 000 Frauen und gut 146 000 Schwangerschaften zwischen 1956 und 2015. Bei der Auswertung wurden Einflussfaktoren wie Alter, Größe, Blutgruppe, BMI mit 18 Jahren sowie genetische Eigenschaften der Frauen berücksichtigt. Je mehr Kinder des gleichen Geschlechts bereits geboren wurden, desto wahrscheinlicher ist es laut der Studie, erneut ein Kind dieses Geschlechts zu bekommen. Für einen vierten Jungen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 61 Prozent, für ein viertes Mädchen bei 58 Prozent.

Die Auswertung zeigte, dass diese Wahrscheinlichkeit mit dem Alter der Mütter steigt. Zudem spielen womöglich genetische Faktoren – so genannte »Einzelnukleotid-Polymorphismen« – eine Rolle, wie die genomweite Assoziationsstudie andeutet. Die Forscher schränken aber ein, dass beispielsweise der väterliche Einfluss unberücksichtigt blieb und die Kohorte sehr homogen war.

Für Jan Korbel vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg sind die Ergebnisse eine erste Bestätigung früherer Diskussionen, dass das Geschlecht von Nachkommen nicht rein zufällig verteilt ist, wie er dem Kölner Science Media Center (SMC) mitteilte. Vor allem die Identifikation spezifischer genetischer Eigenschaften sei in diesem Zusammenhang interessant. Allerdings müssten weitere Studien die biologischen Mechanismen dahinter aufklären.

Kritischer sieht Christian Schaaf, ärztlicher Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Heidelberg, die Resultate: »Die Ergebnisse wären viel überzeugender, wenn sie in einer zweiten, unabhängigen Kohorte – zum Beispiel einer gemischten Gruppe aus einem anderen Land – bestätigt worden wären.« Außerdem bestehe lediglich ein statistischer Zusammenhang zwischen den entsprechenden genetischen Varianten und dem gehäuften Auftreten des einen oder anderen Geschlechts, so der Mediziner.