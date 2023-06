Geschlechterquote: Frauen verändern die Dynamik in Aufsichtsräten messbar

Viel wurde zuletzt über das Für und Wider einer verpflichtenden Geschlechterquote in großen Unternehmen diskutiert. In Deutschland gilt seit dem Jahr 2016 für die Aufsichtsräte von börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen, dass Männer und Frauen zu je mindestens 30 Prozent vertreten sein müssen. Die gesetzlich vorgeschriebene Regel betrifft gut 100 Unternehmen und muss im Zuge der Neubesetzung von Aufsichtsratsposten umgesetzt werden. Dass das nicht nur idealistisch motiviert ist, zeigen nun Forscherinnen der Universität Tübingen in einer neuen Studie. Gehört dem Aufsichtsrat eines Unternehmens mindestens eine Frau an, dann ist die Teilnahmequote an den Sitzungen höher, als wenn nur Männer im Gremium sitzen. Gehören zwei oder mehr Frauen dem Aufsichtsrat an, ist dies darüber hinaus mit einer höheren Profitabilität des Unternehmens verbunden. Die Ergebnisse hat das Team in der Fachzeitschrift »Corporate Governance« veröffentlicht.

Die Autorinnen sammelten Daten von insgesamt 110 Unternehmen in Deutschland, die am 31. Dezember 2015 über einen Zeitraum von mindestens 11 Jahren in einem der deutschen Börsenindizes DAX30, MDAX50 und TecDAX30 gelistet waren. In ihre Analyse schlossen sie davon jedoch nur 44 ein, da nicht alle Firmen die Teilnahmequoten an den Aufsichtsratssitzungen regelmäßig erfassen. Diese Daten glichen die Forscherinnen mit dem Anteil der Frauen in den entsprechenden Aufsichtsratsgremien und mit der Profitabilität der Unternehmen ab. »Unterschiedliche Perspektiven im Aufsichtsrat führen dazu, dass mehr Alternativen abgewogen und bessere Entscheidungen getroffen werden können«, sagte Kerstin Pull, Professorin für Wirtschaftswissenschaften, laut einer Pressemitteilung der Universität Tübingen.