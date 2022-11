Geschlechterunterschiede: Das Paradox der Gleichberechtigung

Mädchen könnten problemlos Mathe oder Physik studieren. Aber warum sollten sie das tun, wenn sie feststellen, dass sie auf anderen Gebieten noch begabter sind?

Doch das Gegenteil war der Fall: Mehr als 40 Prozent aller Frauen, die in Algerien ein Studium abschlossen, taten das in einem der MINT-Fächer. In Norwegen waren es dagegen gerade einmal 20 Prozent, genau wie in Finnland, und Deutschland kam auf 27 Prozent. In der Gesamtschau ergab sich ein bemerkenswerter Trend: je gleichberechtigter ein Land, desto seltener wählten Studentinnen dort Maschinenbau, Physik oder Informatik. Doch was ist der Grund für dieses »Paradox der Geschlechtergleichheit«, wie die Forscher ihre Beobachtung tauften?

Stoet und Geary hatten eine Vermutung: Vielleicht studieren Frauen in liberalen Staaten ja eher Fächer, die ihren eigentlichen Stärken entsprechen. Sie untermauerten ihre Argumentation mit Daten aus der Pisa-Studie, in der regelmäßig die schulischen Leistungen von Mädchen und Jungen erhoben werden. Zwar waren die Schülerinnen in den untersuchten Ländern in Naturwissenschaften meist ebenso gut wie die Schüler, mitunter sogar besser. Allerdings gab es einen Bereich, in dem sie sich regelmäßig noch mehr hervortaten: Lesen. Jungen erbrachten ihre höchsten Leistungen dagegen oft im naturwissenschaftlichen Bereich.

Mädchen könnten also problemlos Mathe oder Physik studieren. Aber warum sollten sie das tun, wenn sie feststellen, dass sie auf anderen Gebieten noch begabter sind? Gleichberechtigte Länder seien zudem oft auch wohlhabender; der wirtschaftliche Druck, auf einen gut bezahlten Job als Ingenieurin oder Informatikerin hinzuarbeiten, sei daher geringer, argumentierten die beiden Psychologen. Die ungleiche Geschlechterverteilung in MINT-Berufen ist ihrer These zufolge daher kein Ausdruck ungleicher Chancen – im Gegenteil: Sie entsteht aus der zunehmenden Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen.