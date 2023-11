Geschwistermobbing: Der Feind im Kinderzimmer

Die emotionalen Folgen sind gravierend. »Geschwistermobbing ist eine Parallelform zu emotionalem Missbrauch durch Erwachsene«, sagt Jörg Fegert. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. In seiner Arbeit ist er täglich mit den Auswirkungen konfrontiert. »Wird ein Kind ständig herabgesetzt oder mit Schimpfwörtern belegt, sinkt sein Selbstwert in der Regel kontinuierlich ab, das Kind zieht sich zurück, verliert die Motivation und wird mitunter depressiv«, erklärt der Jugendpsychiater.

»Da bleibt keine Rückzugsgelegenheit mehr, kein Ort, an dem das Kind auftanken und sich in Sicherheit fühlen kann« Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm

Findet das Mobbing in der Schule statt, hat ein Kind wenigstens noch den Schutzraum seines Zuhauses. Ist ein Geschwisterteil der Verursacher oder die Verursacherin, werden die eigenen vier Wände hingegen zur Bedrohung. »Da bleibt keine Rückzugsgelegenheit mehr, kein Ort, an dem das Kind auftanken und sich in Sicherheit fühlen kann«, so Fegert.

Mehrere Untersuchungen bestätigen das. In einer Studie von Wolke und seinem Team verdoppelte Geschwistermobbing bei den Betroffenen das Risiko für depressive Symptome und Selbstverletzung. Laut einer weiteren Untersuchung, an der Wolke ebenfalls beteiligt war, haben Opfer von Geschwistermobbing ein dreifaches Risiko, später eine psychotische Störung zu entwickeln – und noch häufiger jene Kinder, die sowohl Täter als auch Opfer waren. Kinder, die von Geschwistern gemobbt werden, haben zudem ein fast doppelt so hohes Risiko, im Erwachsenenalter eine Angststörung zu entwickeln, und sie werden auch häufiger in der Schule gemobbt.

Die Ursachen: Konkurrenz, Konflikte und schlechte Vorbilder

Warum manche Geschwister ihren Bruder oder ihrer Schwester verbal oder physisch drangsalieren, dazu gibt es in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten. Am meisten verbreitet und belegt ist bislang die Evolutionstheorie: Es geht um Ressourcen wie die Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern. Erstgeborene Kinder bekommen zunächst die gesamte elterliche Zuwendung. Mit der Geburt jedes zusätzlichen Kindes wird die Ressource knapper, und das Erstgeborene kann das Gefühl bekommen, dass sein Bruder oder seine Schwester mehr Beachtung und Zuwendung erhält. Im schlimmsten Fall entstehen so Aggressionen. Erstgeborene sind dabei oft körperlich und kognitiv im Vorteil, können das jüngere Geschwister leichter mobben. Aber auch sie können Opfer werden, wenn die Jüngeren ihnen ihre Ressourcen streitig machen wollen.