Gestrandeter Meeresriese: Buckelwal größer als zunächst angenommen

Wie stehen die Chancen, dass der Wal in die Nordsee findet? Es gebe immer mal wieder Großwale in der Ostsee, die dort Wochen waren und auch den Weg in die salzreichere Nordsee zurückgefunden hätten, sagte Walexpertin Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der dpa. Die Ostsee ist für das Tier eine Sackgasse, bietet auf Dauer nicht genügend Nahrung und auch ihr Salzgehalt ist zu niedrig, wodurch Hautentzündungen entstehen und das Tier geschwächt wird.

Der Wal war am Montag auf einer Sandbank vor Niendorf in der Lübecker Bucht entdeckt worden. Zunächst versuchten Polizeiboote, größere Wellen zu verursachen, um dem Wal zu helfen, sich freizuschwimmen. Doch um den Wal nicht weiter zu stressen, wurde die Aktion abgebrochen. Am Dienstag sollte ein Saugbagger unter dem Buckelwal eine Schneise saugen, doch nach etwa zwei Stunden musste auch dieser Rettungsversuch beendet werden, da der Sand zu fest war. Donnerstag waren schließlich mehrere Bagger im Einsatz, um die Rinne vor dem Kopf des Wals zu graben.

Wie geht es dem gestrandeten Buckelwal?

Fachleute vor Ort haben bei dem Wal bereits Hautveränderungen festgestellt, vermutlich auch zugezogen durch die Strandung. Allerdings sehe der Wal äußerlich noch gut ernährt aus. Der Biologe Robert Marc Lehmann stand am Donnerstag während der Rettungsaktion neben dem Wal im Wasser und leitete den Schwimmbagger an. Der Wal reagierte auf den Besucher mit lautem Schnauben und heftigen Bewegungen, hatte die Augen geöffnet. Die Begutachtung habe ergeben, dass es um das Tier offenbar relativ gut stehe, sagte ITAW-Walexpertin Stephanie Groß am Donnerstag gegenüber der dpa. Der Wal habe allerdings noch eine Leine im Maul, bei der niemand wisse, was sie innerlich mit dem Tier mache. Man habe die Leine soweit möglich entfernt, so Groß. »Der Wal war jetzt nicht willig, das Maul zu öffnen. Deswegen konnte das, was im Wal ist, nicht entfernt werden.« Die Leine sitze fest.