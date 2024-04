Gesundheit: Wirbel um Vitamin D

Exklusive Übersetzung aus

Vitamin D gilt vielen als Gesundheitselixier. Vor mehr als 100 Jahren wurde es als Heilmittel gegen Rachitis genutzt: eine Kinderkrankheit, die zu deformierten Knochen führt. Anfang der 2000er Jahre erschienen dann gehäuft Studien, laut denen ein Zusammenhang besteht zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln und Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Komplikationen, Demenz, Depressionen, Diabetes, Autoimmunleiden, Knochenbrüchen, Atemwegsinfektionen und der Parkinsonkrankheit. Der Gedanke lag nahe, eine künstliche Zufuhr dieses Vitamins – das unser Körper bei Sonneneinstrahlung selbstständig bildet, das wir aber auch über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen können – würde zahlreichen Krankheiten entgegenwirken.

Mindestens zwei Bücher mit dem Titel »The Vitamin D Cure« sind erschienen, zusammen mit weiteren Werken und Pressebeiträgen, die mit Begriffen wie »Revolution« oder »Wunder« titelten. Bei zahlreichen Menschen wuchs die Besorgnis, sie würden nicht genug von dem Stoff zu sich nehmen. Im US-Fernsehen erklärten Reporter vor laufender Kamera, 100 Millionen Amerikaner hätten einen Vitamin-D-Mangel. Bluttests kamen in Umlauf, mit denen sich der Serumwert angeblich einfach bestimmen lässt. Fernsehmoderatoren empfahlen unter anderem Lebertran und Nahrungsergänzungsmittel, um eine tatsächlich oder vermeintlich unzureichende Versorgung zu kompensieren.

Hersteller von Vitaminpräparaten schürten den Eindruck, Vitamin D sei eine Art Allheilmittel – unterstützt von diversen Prominenten. Der Verkauf entsprechender Nahrungsergänzungsmittel stieg daraufhin sprunghaft an, ebenso wie die Zahl durchgeführter Bluttests. Fachleute wie JoAnn Manson kritisieren das heute. Die Endokrinologin und Epidemiologin an der Harvard Medical School hat einige der bisher größten Vitamin-D-Studien wissenschaftlich koordiniert.

Der holprige Weg der Erkenntnis

Obwohl hunderte Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Blutserumwerten und verschiedenen Krankheiten hindeuten, lassen sich diese Erkrankungen in aller Regel nicht durch simple Zufuhr des Stoffs verhindern oder heilen. Auch die Annahme, in großen Teilen der Bevölkerung bestehe ein Vitamin-D-Mangel, gerät ins Wanken. Sie beruht auf zweifelhaften Grenzwerten, wie sich immer deutlicher abzeichnet. Stichproben haben ergeben, dass die meisten Menschen ausreichend mit der Substanz versorgt sind.

Es steht außer Frage, dass Vitamin D eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielt. Es ermöglicht unserem Organismus, Kalzium und Phosphor aufzunehmen und einzulagern; beide sind wichtig für den Knochenaufbau. Aber mit Ausnahme einiger weniger Bevölkerungsgruppen – darunter Säuglinge, die gestillt werden, sowie Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen – dürften die meisten Menschen keine entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel benötigen, wie die vorliegenden empirischen Befunde zeigen.

Die Geschichte, wie Vitamin D zum angeblichen Wundermittel aufstieg, wirft ein Schlaglicht auf den manchmal holprigen Weg der wissenschaftlichen Erkenntnis. Sie gemahnt uns, wissenschaftliche Ergebnisse vorsichtig und zurückhaltend zu interpretieren. Und sie ist ein Lehrstück dafür, wie sich die Wissenschaft selbst korrigieren kann, wenn es gut läuft.

Wir Menschen decken den Großteil unseres Vitamin-D-Bedarfs dadurch, dass Sonnenstrahlung auf unsere Haut fällt und unser Organismus das Vitamin daraufhin fotochemisch bildet. Diesbezüglich ähneln wir ein wenig den Pflanzen: Wir nutzen ultraviolette Anteile des Sonnenlichts, um eine Substanz herzustellen, die unser Körper benötigt. Treffen energiereiche UV-B-Strahlen auf unsere Haut, setzen sie dort eine Reaktion in Gang, bei der sich eine Substanz namens 7-Dehydrocholesterol in eine Vitamin-D-Vorstufe umwandelt. Letztere durchläuft einige weitere Schritte und entwickelt sich dabei zu einer Form des Vitamins, die das Aufnehmen von Kalzium aus dem Darm ermöglicht und die Mineralisierung des Knochenskeletts fördert. Vitamin D scheint weiterhin das Immunsystem zu stärken und Entzündungen zu dämpfen. Dies geschieht teilweise, indem es die Produktion entzündungsrelevanter Faktoren verändert und entzündungsfördernde Zellen unterdrückt.

© MesquitaFMS / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Sonne auf der Haut | Wir Menschen decken den Großteil unseres Vitamin-D-Bedarfs dadurch, dass Sonnenlicht auf unsere Haut fällt und unser Organismus das Vitamin daraufhin fotochemisch bildet. Dafür reichen in der Regel schon relativ kurze Aufenthalte im Freien.

Ausreichend mit Vitamin D versorgt zu sein, erwies sich während der industriellen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert als schwierig, als Rauch und Ruß aus zahlreichen Schornsteinen den Himmel verdunkelten und etliche Kinder in den engen Gassen und düsteren Hinterhöfen überfüllter Städte aufwuchsen. Damals griff die Rachitis massenhaft um sich. Im späten 19. Jahrhundert hatten Wissenschaftler geografische Unterschiede in der Rachitis-Häufigkeit dokumentiert, die auf einen Zusammenhang mit dem Sonnenlicht hinwiesen.

Als nutzbringend erkannt

In den 1920er Jahren entdeckte der US-Biochemiker Elmer McCollum von der Johns Hopkins University, dass Vitamin D in Lebertran enthalten ist, und gab dem Vitamin seinen Namen. Der deutsche Chemiker Adolf Otto Reinhold Windaus erhielt 1928 den Chemie-Nobelpreis für seine Forschungsarbeiten darüber, wie der Körper Vitamin D mit Hilfe der Sonnenstrahlung herstellt. Bereits kurze Zeit später kam die Idee auf, Lebensmittel mit dem Stoff anzureichern. McCollums ehemaliger Student Harry Steenbock, damals an der University of Wisconsin-Madison, fand heraus: Vitamin D entsteht sowohl in Ratten als auch in ihrem Futter, wenn man beide mit UV-Licht bestrahlt. Das Licht trifft auf Sterolverbindungen in den Zellen von Tieren, Pflanzen und Pilzen, was einen Umwandlungsprozess anstößt. Beleuchtet man Hühner mit UV-B-Strahlung, deren Wellenlänge zwischen 280 und 315 Nanometern liegt, erhöht sich der Vitamin-D-Gehalt im Fleisch der Vögel sowie im Eidotter. In modernen Nahrungsergänzungsmitteln stammt das Vitamin D meist aus bestrahltem Lanolin, einem Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen.

Steenbock erkannte darüber hinaus, dass die Fütterung von Milchkühen mit bestrahltem Futter ebenso wie das Mischen von bestrahltem Fett in die Milch deren Vitamin-D-Gehalt erhöht. Heute werden Molkereiprodukte, die mit aus Lanolin gewonnenem Vitamin-D angereichert sind, massenhaft konsumiert.

Eine bierisch gute Idee

1936 brachte das Brauereiunternehmen Joseph Schlitz ein Bier mit dem Namen »Sunshine Vitamin D« auf den Markt. In der Werbung hieß es: »Bier ist gut für Sie – aber SCHLITZ, mit SUNSHINE Vitamin D, ist besonders gut. Trinken Sie es täglich – für die Gesundheit und mit Genuss«. Wer das für eine amüsante Anekdote vergangener Zeiten hält, sei daran erinnert, dass die Biermarke Corona im Jahr 2022 das »Corona Sunbrew« ins Programm nahm, ein alkoholfreies Getränk, das mit Vitamin D angereichert ist.

Die Ernährung trägt mit schätzungsweise 10 bis 20 Prozent allerdings nur relativ wenig zur Vitamin-D-Versorgung bei. Der wichtigere, »evolutionär erprobte Mechanismus, um an das Vitamin zu kommen, ist die lichtgetriebene Synthese in der Haut«, sagt Anastassios Pittas, Leiter der Abteilung für Endokrinologie, Diabetes und Stoffwechsel am US-amerikanischen Tufts Medical Center. Niemand muss dafür einen Sonnenbrand in Kauf nehmen. Eine Person in Rom beispielsweise, deren Haut zu 25 Prozent unbedeckt ist, muss sich zwischen April und Oktober zwischen drei und acht Minuten täglich an der Sonne aufhalten, um ausreichend Vitamin D für den Eigenbedarf zu synthetisieren. Im Winter allerdings kann es manchmal schwierig sein, genügend Licht zu empfangen – vor allem in hohen Breitengraden.

Zum Glück kann unser Körper mit derlei saisonalen Schwankungen umgehen: Unsere Leber und unsere Fettzellen speichern Vitamin D, wie Pittas erläutert. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt jeden Tag viel davon selbst synthetisieren müssen. Das körpereigene Vitamin-D-Depot reicht in der Regel für zehn bis zwölf Wochen. Selbst wenn wir im Winter nur wenig Sonnenlicht abbekommen, zirkuliert genug von dem Stoff in unserem Organismus, um einen hinreichenden Kalzium- und Phosphorstoffwechsel aufrechtzuerhalten. Dass die Blutserumwerte im Winter abfallen, ist laut Pittas normal und nur dann Besorgnis erregend, wenn der Vitamin-D-Spiegel bereits vorher bedenklich niedrig war.

Mittel gegen alles?

Das Interesse an einer zusätzlichen Vitamin-D-Zufuhr stieg, als wissenschaftliche Untersuchungen darauf hindeuteten, dass sich damit möglicherweise das Risiko für Herzkrankheiten, Krebs, Diabetes und verschiedene weitere Komplikationen senken lässt. Das Problem ist, dass diese Hinweise zumeist aus Beobachtungsstudien stammten. Solche Untersuchungen können Korrelationen aufdecken, aber nicht Ursache und Wirkung identifizieren – und werden daher oft irreführend interpretiert, wie JoAnn Manson betont. In vielen Beobachtungsstudien ging es darum, Zusammenhänge zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und einem bestimmten Gesundheitsproblem zu finden beziehungsweise den Vitamin-D-Status von Erkrankten mit dem von Gesunden zu vergleichen. Im Rahmen der berühmten Framingham-Herz-Studie beispielsweise, die bereits seit 1948 läuft, beobachteten Fachleute um Thomas Wang von der Harvard University mehr als 1700 Menschen ohne vorherige Herz-Kreislauf-Erkrankung über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren. Sie stellten fest, dass Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel ein höheres Risiko tragen, eine Herzerkrankung zu entwickeln. Das sorgte im Jahr 2008 für viel Aufregung und löste einen Vitamin-D-Hype aus, erinnert sich Manson.

Auch Diabetes schien mit dem Serumwert dieses Stoffs zusammenzuhängen. Eine 2010 veröffentlichte Studie hatte fast 6100 Menschen in Tromsø, Norwegen, elf Jahre lang überwacht. Die Häufigkeit von Diabetes Typ II erwies sich dabei umgekehrt proportional zur Vitamin-D-Konzentration im Blutserum: je höher die Konzentration, umso niedriger das Diabetesrisiko. In die gleiche Kerbe schlug eine Untersuchung von 2011 mit mehr als 6500 Personen in Australien: Ihr zufolge war die Gefahr, innerhalb von fünf Jahren an Diabetes zu erkranken, bei den Teilnehmern mit den höchsten Vitamin-D-Spiegeln am kleinsten.

»Dass der Vitamin-D-Serumspiegel statistisch mit Krankheiten assoziiert ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es etwas an der Krankheitslast ändert, wenn man ihn beeinflusst« Leila Kahwati, stellvertretende Direktorin des Research Triangle Institute an der University of North Carolina

All diese Beobachtungsstudien haben den gleichen Schwachpunkt: Sie können ein gemeinsames Auftreten von Vitamin-D-Auffälligkeiten und einer Krankheit feststellen, aber nicht beweisen, dass eines davon das andere verursacht. Schnell kommt es so zu unzutreffenden Interpretationen, was sofort einleuchtet, wenn man es auf vertrautere Sachverhalte überträgt. So gibt es einen starken, gut reproduzierbaren statistischen Zusammenhang zwischen dem finanziellen Vermögen einer Person und dem Preis ihres Autos. Das heißt aber nicht, dass der Kauf eines teuren Autos reich macht.

»Dass der Vitamin-D-Serumspiegel statistisch mit Krankheiten assoziiert ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es etwas an der Krankheitslast ändert, wenn man ihn beeinflusst«, sagt Leila Kahwati, stellvertretende Direktorin des Research Triangle Institute an der University of North Carolina. Es könnten weitere Faktoren im Hintergrund wirken, die eine Scheinkausalität vortäuschen. So achten Menschen, die Vitamin-D-Präparate einnehmen, möglicherweise mehr auf sich und pflegen deshalb generell einen gesünderen Lebensstil. Andere wiederum, die gesundheitlich schon vorher beeinträchtigt waren, verbringen dadurch wahrscheinlich weniger Zeit im Freien und bekommen deshalb weniger Sonnenlicht ab.

Aus diesen Gründen gelten randomisierte kontrollierte Studien als deutlich aussagekräftiger. Forscherinnen und Forscher rekrutieren dabei Testpersonen, die sie per Zufallsprinzip (»randomisiert«) verschiedenen Gruppen zuweisen. Jede dieser Gruppen erhält eine andere medizinische Behandlung beziehungsweise Scheinbehandlung. Wie sich diese auf das Krankheitsrisiko auswirkt, wird verblindet ausgewertet: Weder die Teilnehmer noch die Untersuchenden wissen, wer welcher Gruppe angehört; das wird erst nach der Auswertung aufgedeckt. Bei einer randomisierten Untersuchung ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass die gefundenen Unterschiede zwischen den Gruppen tatsächlich auf den abweichenden Behandlungen beruhen und nicht auf anderen Variablen.

Im Jahr 2009 starteten JoAnn Manson und ihr Team die weltweit umfassendste randomisierte Vitamin-D-Studie, bezeichnet mit dem Kürzel »VITAL« (für »VITamin D and OmegA-3 TriaL«). Die Untersuchung schloss fast 26 000 gesunde Erwachsene ein, die nach dem Zufallsprinzip jeden Tag entweder 2000 internationale Einheiten (IE) Vitamin D oder ein Placebopräparat erhielten – über einen Zeitraum von durchschnittlich 5,3 Jahren. Unter den Probanden waren das männliche und das weibliche Geschlecht fast gleich stark vertreten; 20 Prozent der Teilnehmer waren Afroamerikaner, also nicht hellhäutig. Die Studie sollte helfen herauszufinden, ob eine erhöhte Vitamin-D-Zufuhr das Risiko von Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt.

Unschöne Überraschung

Die Ergebnisse waren schockierend. Laut den Daten senkte das zusätzliche Vitamin D weder die Häufigkeit von Krebs- noch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es besserte weder die kognitiven Funktionen noch reduzierte es Vorhofflimmern oder die Häufigkeit von Migräne-Attacken. Es verringerte nicht das Schlaganfallrisiko, ebenso wenig die altersbedingte Makuladegeneration, und Knieschmerzen linderte es ebenfalls nicht. Selbst die Gefahr von Knochenbrüchen blieb bei zusätzlichen Vitamin-D-Gaben unverändert hoch. Insbesondere letzteres Ergebnis »war für viele Menschen eine echte Überraschung«, schildert Manson.

Eine Zusatzversorgung mit Vitamin D half empirisch auch nicht, das Diabetesrisiko zu senken. Für eine Studie, deren Ergebnisse im Jahr 2019 publiziert wurden, rekrutierten Anastassios Pittas und sein Team mehr als 2400 Menschen mit erhöhtem Risiko, einen Diabetes zu entwickeln. Nach dem Zufallsprinzip teilten sie die Teilnehmer in zwei Gruppen ein, so dass die einen täglich 4000 IE Vitamin D erhielten und die anderen täglich ein Placebo. Nach Ablauf des zweieinhalbjährigen Beobachtungszeitraums waren in beiden Gruppen etwa gleich viele Personen erkrankt.