Gesundheit: Wie der Klimawandel krank macht

»Auch wir sind von der Klimakrise betroffen. Es geht um die Lebensgrundlagen auf der Erde«

(Sabine Gabrysch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Charité Universitätsmedizin Berlin)

Und zwar nicht erst irgendwann: Im Jahr 2019 reichte die weltweite Getreideernte bereits zum zweiten Mal nicht aus, um den Bedarf zu decken. In Deutschland lagen die Erträge im Jahr 2018 nach dem extrem trockenen Sommer 16 Prozent unter dem Durchschnitt der drei Jahre davor. In derselben Saison meldeten die norddeutschen Landwirte bis zu 31 Prozent Ernteausfälle. Wissenschaftler forschen daher im Auftrag der Bundesregierung an Getreidesorten, die Dürren besser standhalten.

Gabrysch sieht die Ernährungssicherheit als vielleicht größte globale Bedrohung unter den vielen Folgen des Klimawandels für die Weltgesundheit: 7,9 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde – und alle brauchen Nahrung. Die Gesundheit der Ärmsten ist als Erstes und am stärksten betroffen. Das zeigt etwa die Hungersnot in Madagaskar, die gerade das Leben Hunderttausender bedroht.»Aber es geht nicht nur um Menschen in anderen Ländern«, sagt Gabrysch. »Auch wir sind von der Klimakrise betroffen. Es geht um die Lebensgrundlagen auf der Erde.«

Die Hitze fordert immer mehr Tote

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es in Deutschland noch nie so warm wie in den vergangenen Jahren. Bisher ist es im Schnitt seit 1880 schon um zwei Grad Celsius wärmer geworden, bis Ende des Jahrhunderts könnte der Temperaturanstieg drei Grad betragen. Klingt nach wenig – eine solche Verschiebung des Durchschnitts ist aber gravierend. Haben jetzige Kinder das Rentenalter erreicht, werden bis zu 30 Hitzeperioden pro Jahr in Süddeutschland normal sein.

Besonders Kindern, Alten, Menschen, die draußen arbeiten, und jenen mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen macht die Hitze schwer zu schaffen. Schon vor drei Jahren kam es in Deutschland bei Menschen über 65 Jahren zu rund 20 000 Todesfällen im Zusammenhang mit Hitze. Insgesamt ist das Risiko der Älteren, auf Grund von Hitze zu sterben, in den letzten 20 Jahren um 54 Prozent gestiegen. Neben den extremen Temperaturen schaden auch die dadurch höheren Ozonkonzentrationen in Bodennähe der Gesundheit.