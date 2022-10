Giftpflanzen: Das Kreuz mit dem Kraut

Es soll eine Feenblume sein: ein Gewächs mit magischen Kräften, das einen angeblich an jeden beliebigen Ort transportieren kann. So heißt es in alten Legenden, die man sich in Schottland und auf der Isle of Man erzählt. Auf der Insel in der Irischen See gilt das Jakobskreuzkraut sogar als inoffizielle Nationalblume. Trotzdem stößt die auch als »Jakobsgreiskraut« bekannte Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Jacobaea vulgaris auch dort nicht auf einhellige Begeisterung. Denn sie enthält Giftstoffe, die für Weidetiere gefährlich sein können.

Landwirte wissen das schon lange. Doch in letzter Zeit rückt die Art zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses. Wie groß sind die Risiken für Nutztiere tatsächlich? Können die Gifte auch in die menschliche Nahrungskette gelangen? Sollte man die Pflanzen bekämpfen – und wenn ja: wie? Solche Fragen werden drängender. Denn das Jakobskreuzkraut ist auf dem Vormarsch. In Norddeutschland zum Beispiel hat es sich seit den 1990er Jahren massiv ausgebreitet. Obwohl es sich um eine heimische Pflanze handelt, erinnert sein Siegeszug mancherorts an den von invasiven Arten, die aus anderen Weltregionen eingeführt wurden und nun ganze Lebensräume erobern.

Die Gründe dafür sind noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise sind sogar mehrere Faktoren im Spiel, die sich gegenseitig verstärken. So ist bekannt, dass die Art gern auf trockenen, aber nicht ganz nährstoffarmen Flächen wächst. Deshalb könnte sie zum einen vom Klimawandel profitieren, der häufigere Dürreperioden mit sich bringt. Zum anderen haben Stickstoffeinträge aus Landwirtschaft und Verkehr viele Trockenrasen und andere geeignete Biotope stärker gedüngt.

© mr_coffee 7 Getty Images / iStock (Ausschnitt) Jakobskreuzkraut | Die zu den Korbblütlern zählende Pflanze ist giftig und wird daher von Viehhaltern und Imkern gefürchtet. Die enthaltenen Toxine töten bereits in geringen Mengen Pferde und können in Honig übergehen.

Sehr vermehrungsfreudig

Zudem sind im Zuge des Flächenstilllegungsprogramms der Europäischen Union zwischen dem Ende des 20. und dem Beginn des 21. Jahrhunderts zahlreiche Brachflächen entstanden, auf denen sich das Gewächs gut ansiedeln konnte. Und wenn es erst einmal Fuß gefasst hat, breitet es sich leicht weiter aus. Denn die Art, die wie Sonnenblumen, Löwenzahn oder Gänseblümchen zu den Korbblütlern gehört, kann pro Pflanze mehr als 100 000 Samen produzieren. Diese werden vom Wind verbreitet und können im Boden durchaus 25 Jahre keimfähig bleiben. Kein Wunder also, dass immer mehr Böschungen, Wiesen und Weiden zur Blütezeit im Sommer im satten Goldgelb des Jakobskreuzkrauts leuchten. Gerade Naturschutzflächen, die nicht intensiv bewirtschaftet werden, bieten den Pflanzen gute Lebensbedingungen.

Einige Grünlandbewohner können von diesem Boom auf jeden Fall profitieren. So kennen die Fachleute der Naturschutzorganisation BUND insgesamt 170 Schmetterlinge, Käfer, Schwebfliegen und andere Insekten, die den Korbblütler als Nahrungspflanze nutzen. Dazu gehört zum Beispiel der Blutbär Tyria jacobaeae. Früher galt dieser schwarz-rot gemusterte Falter als stark gefährdet, doch inzwischen lebt er wie im Schlaraffenland: Seine schwarz-orange geringelten Raupen können ganze Bestände des Jakobskreuzkrauts kahl fressen. Das Gift in den Pflanzen schadet ihnen nicht – ganz im Gegenteil: Sowohl Raupen als auch Falter speichern es in hohen Konzentrationen und werden damit ungenießbar für Vögel. Das auffällige Design der Tiere soll genau das signalisieren: Vorsicht, giftig!

Die Giftmischer

Nicht nur für Vögel, sondern auch für viele Säugetiere ist es keine gute Idee, den gelben Korbblütler oder seine Konsumenten auf ihre Speisekarte zu setzen. Denn das Jakobskreuzkraut verfügt über ein ganzes Arsenal von giftigen Inhaltsstoffen. Eine Forschungsgruppe um Stefanie Jung von der Universität Gießen hat 367 Pflanzen aus 27 Populationen in Schleswig-Holstein und Hessen untersucht. Darin fanden sich insgesamt 98 verschiedene Pyrrolizidinalkaloide (PAs), aus denen die Gewächse ganz unterschiedliche Giftcocktails gemixt hatten.