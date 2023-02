Erdbeben in der Türkei: Gigantische »Schraubzwinge« lässt die Erde beben

© ii-graphics / Getty Images / iStock; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) In der geologischen Schraubzwinge | Von Süden rammt die Arabische Platte gegen Eurasien. Die kleine Anatolische Platte weicht dem Druck nach Westen aus. Dabei gleitet sie entlang zweier Störungszonen, die immer wieder Erdbeben erzeugen.

Die Ostanatolische Verwerfung ist ein Teil jener gigantischen Kollisionszone zwischen der Afrikanischen Platte im Süden und der Eurasischen Platte im Norden. Zwischen den zusammenstoßenden Kontinenten reiben sich diverse kleinere Bruchstücke der Erdkruste aneinander. Die Anatolische Platte, auf der die Zentraltürkei liegt, ist eine von ihnen, eine andere die Arabische Platte, die entlang der Ostanatolischen Verwerfung an sie angrenzt. Diese Störungszone verläuft vom nordöstlichsten Zipfel des Mittelmeers Richtung Nordosten und verbindet zwei Zonen, in denen Teile der Erdkruste frontal miteinander kollidieren.

An ihrem Südende zieht sich nach Westen ins Mittelmeer hinein der Zypernbogen. Dort taucht Meeresboden unter die Anatolische Platte ab und hebt Zypern in die Höhe. An ihrem Nordende in Anatolien geht die Ostanatolische Verwerfung in die nach Südosten in den Iran reichende Zagros-Kollisionszone über, in dem die Erdkruste durch die nach Norden drückende Arabische Platte zu einem mächtigen Faltengebirge aufgetürmt ist.

Eine gigantische Schraubzwinge

Außerdem trifft die Verwerfung dort auf die zweite gefährliche Erdbebenzone der Türkei: die Nordanatolische Störung, die sich in einem großen Bogen nach Nordwesten über Istanbul und durch das Marmarameer zieht. Die beiden große Verwerfungen sind der nördliche und östliche Rand der Anatolischen Platte. Sie bilden ein nach Osten zeigendes Dreieck, dass die zu Grunde liegende Ursache der schweren Erdbeben in der Region verrät.

Die Anatolische Platte mit der Türkei darauf befindet sich in einer gigantischen geologischen Schraubzwinge. Im Norden liegt die riesige Eurasische Platte, von Süden drückt als Teil Afrikas die Arabische Platte heran. Die vergleichsweise kleine Anatolische Platte, auf der der Großteil der Türkei liegt, wird von diesen beiden großen Fragmenten der Erdkruste in die Zange genommen. Sie weicht dem Druck aus, indem sie aus dieser geologischen Schraubzwinge zur Seite herausflutscht. Und diese Bewegung erzeugt immer wieder schwere Erdbeben in der Türkei.