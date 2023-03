Giseh: Neue Kammer in der Cheopspyramide nachgewiesen

Seit fast 4600 Jahren steht die Große Pyramide von Giseh, doch Forschende entlocken dem Weltwunder auch heute noch Geheimnisse. Nun hat ein internationales Forschungsteam in dem berühmten Bauwerk die Existenz einer neuen Kammer sicher nachgewiesen. Bereits vor Jahren hatten Messungen auf verborgene Hohlräume hingewiesen. Mit Hilfe eines Endoskops, das durch einen schmalen Spalt zwischen zwei giebelartig angeordneten Steinen geführt wurde, sei nun die Existenz einer großen Kammer bestätigt worden. Das teilte die Technische Universität München (TUM) mit, die mit einem Team an der Entdeckung beteiligt war. Die Ergebnisse publizierten die Fachleute in den Fachmagazinen »NDT & E International« und »Nature Communications«.

Der Fund sei besonders bedeutsam, weil die Pyramide als eines der am besten untersuchten Bauwerke der Welt gelte, erläuterten die TUM-Wissenschaftler am Donnerstag. Im Inneren der Kammer seien keine Fußspuren oder ähnliche Hinweise auf menschliche Aktivitäten zu sehen. Daher nimmt die Forschungsgruppe an, dass diesen Raum seit mehr als 4500 Jahren kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen hat.

Die Kammer befindet sich oberhalb des ursprünglichen Zugangs an der Nordseite der Pyramide. Der zwischen 17 und 23 Meter über Bodenniveau liegende Korridor überschreite nach ersten Schätzungen sogar die ursprünglich vermutete Größe: Er dürfte zirka 2,10 Meter breit sein, 2,30 Meter hoch und mindestens 9 Meter lang.