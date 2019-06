Erfolglose Suche: Google scheitert an kalter Fusion

Einer vom Technologiekonzern Google finanzierten Initiative ist es nicht gelungen, die lang gesuchte kalte Fusion nachzuweisen – eine mysteriöse Kernreaktion, mit der sich mit verblüffend wenig Aufwand Kernfusion zur Energiegewinnung nutzen ließe. Eine internationale Arbeitsgruppe um Curtis P. Berlinguette von der University of British Columbia in Vancouver hatte sich 2015 mit dem Unternehmen zusammengetan, um das vor 30 Jahren »entdeckte« und seither umstrittene Phänomen systematisch zu untersuchen.

Wie das Team nun in »Nature« berichtet, zeigte sich in den bisherigen Experimenten kein Anhaltspunkt für die kalte Fusion. Das Fazit ist dennoch verhalten positiv: Man habe neue, leistungsfähige Instrumente entwickelt und neue Produktionstechniken für die Versuchsmaterialien etabliert. Außerdem habe die Gruppe die als am günstigsten für die Fusion geltenden Bedingungen nicht erreicht – es gebe also noch Hoffnung.

1989 hatten Martin Fleischmann und Stanley Pons auf einer Pressekonferenz eine Sensation verkündet: Bei der Elektrolyse von schwerem Wasser an Palladiumelektroden werde unter bestimmten Umständen Energie frei. Verantwortlich sei die Fusion von Deuterium zu Helium im Kristallgitter des Metalls, so die plausibelste Hypothese der beiden Forscher.

Das Problem: Im Nachgang ließ sich der Effekt nicht reproduzieren, die Fachwelt verlor bald den Glauben daran. Seitdem haben Wissenschaftlich jedoch immer wieder versucht, der kalten Fusion habhaft zu werden. Doch die seither durchgeführten Experimente brachten keine hinreichenden Belege, dass die Reaktion existiert – nur eine Abfolge von immer exotischeren Bedingungen und Materialien, die man für den sicheren Nachweis der kalten Fusion brauche.