Technologie: Ein Halbleiter aus Graphen übertrifft Silizium

Alle unsere elektronischen Geräte basieren auf Silizium. Das Element ist ein natürlicher Halbleiter – das heißt, es lässt sich steuern, ob Silizium Strom leitet oder nicht. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um Bauteile wie Transistoren zu konstruieren. Je mehr von ihnen sich auf Computerchips verbauen lassen, desto leistungsfähiger werden die Geräte. Doch wir könnten schon bald eine Grenze erreichen: Siliziumbasierte Bauteile werden sich demnächst nicht weiter verkleinern lassen. Daher läuft eine Suche nach alternativen Halbleitern, mit denen sich die Schaltkreise betreiben lassen.

Eine Forschungsgruppe um den Physiker Walter de Heer vom Georgia Institute of Technology und seinen Kollegen Jian Zhao von der Universität Tianjin berichtet in einer am 3. Januar 2024 bei »Nature« erschienenen Arbeit, nun erstmals einen Halbleiter aus Graphen entwickelt zu haben, der eine zehnmal höhere Mobilität aufweist als Silizium. Letzteres bedeutet, dass sich die Elektronen deutlich schneller durch das Material bewegen und somit raschere Berechnungen erlauben könnten. »Das ist so, als würde man auf einer Autobahn fahren und nicht auf einer Schotterpiste«, sagte de Heer in einer Pressemitteilung. »Graphen ist effizienter, heizt sich nicht so stark auf und ermöglicht höhere Geschwindigkeiten.«

© Georgia Institute of Technology (Ausschnitt) Graphen-Halbleiter | Der Halbleiter der Forschungsgruppe befindet sich auf einem Siliziumkarbid-Substrat.

Graphen ist ein stabiles zweidimensionales Material, das 2004 erstmals hergestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine einzelne Schicht Graphit, also ein hexagonales Gitter aus Kohlenstoffatomen. Durch seine Zweidimensionalität besitzt Graphen erstaunliche Eigenschaften – weshalb sich schnell ein regelrechter Hype um den Stoff entwickelte. Doch die wundersamen Anwendungen, die gepriesen wurden, ließen auf sich warten. Liefern graphenbasierte Halbleiter nun den lange erwarteten Durchbruch?