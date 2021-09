Graphologie: Zwischen den Zeichen lesen

Die Gutachter studierten unter anderem die Größe der Lettern, die Art der Verbindungen zwischen den Buchstaben, die Form der Bögen bei »m« und »n«, die Art des i-Punkts (Punkt, Kreis oder ein kurzer Strich); Druckstärke und Kipprichtung der Schrift sowie Anzeichen für eine zitternde Hand. Anschließend suchte die Psychologin nach Zusammenhängen zwischen diesen Schriftmerkmalen und den Persönlichkeitsfaktoren emotionale Stabilität, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Impulsivität. Doch sie fand keine. Das Schriftbild eines Menschen gebe keine Hinweise auf diese zentralen Persönlichkeitsmerkmale, folgerte sie.

Warum fasziniert die Graphologie dann so viele? »Menschen möchten gerne daran glauben, dass es geheime Psychotricks gibt, mit denen man andere durchschauen kann«, erklärt Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Vielen gefalle die Vorstellung, man könne etwa anhand von Augenbewegungen Lügner entlarven oder schon an der Unterschrift eine hohe Intelligenz feststellen.

Der Psychologe beschäftigt sich mit unseriösen Methoden in der Personalarbeit; die Graphologie ordnet er der Kategorie des Halbseidenen zu. Ihm zufolge beschäftigen immer noch etwa zwei Prozent der deutschen Unternehmen Graphologen. »Das klingt nach nicht viel, aber bei über drei Millionen Unternehmen in Deutschland werden immer noch tausende Menschen nach ihrer Handschrift bewertet«, kritisiert er. »In Frankreich und der Schweiz ist die Graphologie sogar noch beliebter als hier zu Lande.«

Der Barnum-Effekt: Ein bisschen was für jeden

Die Graphologie profitiert wie die Astrologie vom so genannten Barnum-Effekt: So mancher Schriftdeuter rühmt sich damit, dass die Menschen sich in seiner Analyse wiedererkennen. Doch die Kundenzufriedenheit ist in diesen Fällen kein Indiz für die Stichhaltigkeit der Methode. Der Barnum-Effekt besagt, dass wir vage Charakterbeschreibungen leicht als individuell auf uns zugeschnitten akzeptieren. Benannt ist das Phänomen nach dem US-amerikanischen Schausteller Phineas Taylor Barnum (1810-1891), der damit warb, dass in seinem Kuriositätenkabinett (unter anderem bestehend aus einem Bauchredner, einem Flohzirkus und einem Modell der Niagarafälle) »für jeden Geschmack etwas dabei« sei.

Der Psychologe Bertram Forer demonstrierte das Prinzip bereits Mitte des 20. Jahrhunderts in einem mittlerweile oft wiederholten Experiment. Er gaukelte Studierenden vor, sie nähmen an einem Persönlichkeitstest teil. Am Ende des Tests sollten sie auf einer Skala von 0 bis 5 bewerten, wie gut das Ergebnis auf sie zutrifft. Im Durchschnitt vergaben die Teilnehmer erstaunliche 4,3 Punkte. Dabei hatte jeder den gleichen Text erhalten. Die Rückmeldung bestand aus Binsen wie »Manchmal verhalten Sie sich extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, dann aber auch wieder introvertiert, skeptisch und zurückhaltend«.

Frauen schreiben schöner

Doch was ist mit anderen Merkmalen – etwa dem Geschlecht? Kann man an der Handschrift erkennen, ob ein Mann oder eine Frau einen Text verfasst hat?