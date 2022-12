Gravitationswellen: Ein kleiner, aber feiner Unterschied

Es war ein nobelpreisprämierter Durchbruch: Im Februar 2016 stellte das Team des Gravitationswellendetektors LIGO in den USA das Gravitationswellensignal GW150914 der Weltöffentlichkeit vor. Zwei Schwarze Löcher mit jeweils ungefähr 30 Sonnenmassen waren in 1,3 Milliarden Lichtjahren Distanz zur Erde kollidiert und hatten für Sekundenbruchteile heftig das Gefüge von Raum und Zeit erschüttert. Derartige Raumzeitbeben erreichen als lichtschnelle Gravitationswellen die Erde und lassen sich in hochempfindlichen Laserinterferometern wie LIGO nachweisen.

Seither wurde Dutzende solcher Signale gemessen. Doch obwohl an den verheerenden Zusammenstößen manchmal auch Neutronensterne beteiligt sind, stammt der Großteil der detektierten Gravitationswellen von zwei Schwarzen Löchern, die zu einem größeren verschmelzen. Signale wie GW170817, bei dem zwei Neutronensterne aufeinandertrafen und sehr wahrscheinlich zu einem Schwarzen Loch wurden, haben bislang absoluten Seltenheitswert.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Kerzenchemie Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Forscherinnen und Forscher würden gerne aus den kosmischen Gravitationswellen selbst herauslesen können, was da genau zusammengestoßen ist, ohne zeitgleich gemessene elektromagnetische Signale hinzuziehen zu müssen. Verrät möglicherweise die Wellenform, ob es zwei Schwarze Löcher, zwei Neutronensterne oder ein Schwarzes Loch und ein Neutronenstern waren, die kollidierten? In der Fachzeitschrift »The Astrophysical Journal« berichtet nun ein Team um Stephanie Brown vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), dass derzeitige Detektoren wie LIGO und Virgo noch nicht dazu in der Lage sind, die feinen Unterschiede in der Wellenform auszumachen. Erst mit der dritten Detektorgeneration könnte das gelingen.