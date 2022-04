Gravitationswellen: Das andere kosmische Hintergrundrauschen

»Gravitationswellendetektoren für langwellige Gravitationswellen zu bauen, ist natürlich nicht wirklich realistisch«, sagt Michael Kramer. Immerhin lieferte das Universum eine Lösung für das von ihm gestellte Problem, sozusagen die Hauptzutat des Geduldsspiels: Pulsare. Millisekunden-Pulsare, um genau zu sein.

Pulsar-Timing-Arrays: Millisekunden-Pulsare als Gravitationswellendetektoren

Millisekunden-Pulsare sind ehemalige massereiche Sterne, die ihr Dasein nach den spannenden Zeiten der Kernfusion und des Scheinens nun damit verbringen, sich als Neutronensterne um ihre eigene Achse zu drehen – und zwar mehrere hundertmal pro Sekunde. Derartige Neutronensterne sind oft mit einem sehr starken Magnetfeld ausgestattet, mit dem sie Teilchen auf extreme Energien beschleunigen, so dass sie elektromagnetische Strahlung aussenden, Radiowellen zum Beispiel. Stimmen der magnetische Pol und die Rotationsachse nicht perfekt miteinander überein – so wie es auch bei der Erde der Fall ist – überstreicht diese Strahlung die Erde in regelmäßigen Abständen. Aus unserer irdischen Perspektive blitzt der Pulsar im Takt seiner extrem schnellen Rotation.

© M. Kramer (Max-Planck-Institut für Radioastronomie) (Ausschnitt) Mit EPTA auf der Jagd nach Gravitationswellen | In der künstlerischen Darstellung schaut alles recht einfach aus – doch in Wirklichkeit ist die Suche nach dem niederfrequenten Gravitationswellenhintergrund eine hochkomplexe Angelegenheit.

Tatsächlich funktioniert das so regelmäßig, dass Astronominnen und Astronomen die Ankunftszeit des nächsten Pulses eines Pulsars auf eine milliardstel Sekunde vorhersagen können. Pulsare können manchen Atomuhren auf der Erde Konkurrenz machen. Und deshalb brauchen Gravitationswellenjäger wie Michael Kramer für ihr Geduldsspiel kein lichtjahrelanges Lineal, sondern Millisekunden-Pulsare und ein Radioteleskop.

Er nutzt eine Versuchsanordnung, die man »Pulsar-Timing-Arrays« (PTAs) nennt. Sie basieren auf dem Gedanken, dass ein Pulsar sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt – außer von einer zufällig vorbeikommenden Gravitationswelle. Sie staucht und dehnt die Raumzeit selbst. Wir auf der Erde merken das, weil sich die Ankunftszeiten der Pulsar-Signale verräterisch verschieben.

Das ist keineswegs so simpel, wie es erst klingen mag. Zuerst einmal reicht ein einzelner Pulsar dafür nicht aus. Deswegen braucht man das PTA aus vielen solcher Quellen. In diesem wollen die Forscher Muster finden, wie die Veränderungen unterschiedlicher Pulsare am Himmel miteinander zusammenhängen.

»Man schaut sich nicht nur einen Pulsar in einer Richtung am Himmel und einen Pulsar in einer anderen Richtung am Himmel an, sondern man muss sie miteinander vergleichen«, sagt Kai Schmitz, theoretischer Physiker am CERN. »Das tut man für möglichst viele Paare von Pulsaren. Und wenn dann die Daten all dieser Paare in einem bestimmten Muster zueinanderstehen, das über den ganzen Himmel hinweg verteilt ist, kann man sagen, ob es Gravitationswellen sind oder nicht.«