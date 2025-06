Grönland: Satelliten beobachteten Megatsunami

Ab dem 16. September 2023 zeichneten Seismeter weltweit ein seltsames Signal auf, dass sich alle 90 Sekunden wiederholte und über neun Tage andauerte, bevor es nachließ. Einen Monat später wiederholte sich dieses Ereignis erneut, was es noch rätselhafter machte. Erst ein Jahr später präsentierte eine Arbeitsgruppe vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam, dass das erste Ereignis von einem Megatsunami im grönländischen Dickson-Fjord ausgelöst worden war: Die entstandene Welle schwappte über eine Woche hin und her, bis sie schließlich abebbte. In der entlegenen Regionen hatte niemand die Katastrophe beobachtet, doch Thomas Monahan von der University of Oxford und sein Team zeigen, dass Satelliten tatsächlich die beiden Dauerwellen erfasst haben – der erste optische Beleg dafür.

Ein dänisches Kriegsschiff war zwar bereits drei Tage nach dem ersten Tsunami in den Fjord eingefahren, nachdem die Welle eine alte Militärbasis auf einer dem Fjord vorgelagerten Insel zerstört hatte. Doch zu diesem Zeitpunkt wies die Flut nicht mehr die beeindruckende Höhe wie zu ihrem Beginn auf: Bis in 200 Meter Höhe der angrenzenden Fjord-Wände waren Spuren zu sehen; selbst in zehn Kilometer Entfernung zum Ausgangspunkt erreichte sie noch eine Höhe von 60 Metern.

Mit Hilfe einer neuen Methode zur Auswertung von Satellitenaltimetriedaten gelang es Monahan und Co, die niedrigeren Wellen zu »beobachten«. Sie griffen dazu auf die Daten des SWOT-Satelliten (Surface Water Ocean Topography) zurück, der erst seit 2022 die Erde umrundet und Wasserhöhen auf den Ozeanen messen kann: Das Gerät misst, wie lange Radarsignale vom Satelliten zur Erdoberfläche und wieder zurück brauchen. Dank zweier Antennen und eines Radar-Interferometers erfasst der Satellit diese Signale extrem genau, so dass die Arbeitsgruppe hoch aufgelöste Höhenkarten des Wasserstandes im Fjord zu verschiedenen Zeitpunkten nach den beiden Tsunamis erstellen konnte.

Auf den Aufnahmen sind deutlich »Hügel« bis zu zwei Meter Höhe im Fjord erkennbar, deren »Hänge« die Richtung wechseln und die ihre Position verlagern: ein klares Signal, dass sich hier jeweils eine Welle hin- und herbewegt. Diese Beobachtungen brachten sie mit ebenfalls aufgezeichneten, winzigen Veränderungen der Erdkruste in Übereinstimmung, die von Satelliten in mehreren tausend Kilometern Entfernung erfasst wurden. Dadurch ließen sich die Wellen zu Zeiten rekonstruieren, an denen SWOT nicht über das Gebiet flog. Über Wetter- und Tidedaten schlossen die Wissenschaftler aus, dass Winde oder Ebbe und Flut die Ereignisse ausgelöst hatten.