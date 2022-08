Klimawandel: Meeresspiegel wird stärker steigen als bislang gedacht

Die Forscher haben vor allem die Veränderungen an der so genannten Schneegrenze des Eisschildes untersucht: Wo auch im Sommer Schnee auf dem Eis liegt, der Sonnenlicht gut reflektiert, befindet sich das Eis in einem Gleichgewicht. Wo hingegen das blanke Eis zu sehen ist, das deutlich dunkler wirkt, ist das Abschmelzen im Sommer höher als der Zugewinn durch Schnee im Winter, und das Eis befindet sich im Ungleichgewicht. Außerdem schmilzt das Eis nicht überall auf der Oberfläche gleichmäßig, sondern vor allem entlang der Ränder in den wärmeren unteren Lagen.

Ein Nachteil dieser Methode sei allerdings, dass sie keinen Zeitrahmen für die Entwicklungen angibt. »Um die von uns ermittelten Zahlen zu erhalten, mussten wir den Zeitfaktor bei der Berechnung außer Acht lassen«, sagte Box laut einer Mitteilung des GEUS. »Aber unsere Beobachtungen deuten darauf hin, dass der größte Teil des erwarteten Meeresspiegelanstiegs noch in diesem Jahrhundert stattfinden wird.«

Die 27 Zentimeter, um die der Meeresspiegel auf jeden Fall steigt, sind allerdings nur eine Minimalannahme. »Realistisch betrachtet wird sich die Zahl in diesem Jahrhundert mehr als verdoppeln«, sagte Box. »In dem vorhersehbaren Szenario, dass sich die globale Erwärmung fortsetzen wird, wird der Beitrag des grönländischen Eisschildes zum Anstieg des Meeresspiegels weiter zunehmen.« Um herauszufinden, wie diese Entwicklung aussehen könnte, legten die Forscher ihren Berechnungen die Daten des Jahres 2012, das die höchste bisher gemessene Schmelzrate aufwies, zu Grunde und nahmen an, dass diese Bedingungen Jahr für Jahr andauern. In diesem Fall würde das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu einem Meeresspiegelanstieg von mehr als 78 Zentimetern führen.