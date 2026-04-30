Grönlandhaie: Ein Herz, das Jahrhunderte lang schlägt

Den Analysen zufolge wiesen die Herzen eine erhebliche Fibrose auf. Hierbei handelt es sich um eine Vermehrung von Bindegewebe, die die Elastizität verringert und die Pumpfunktion beeinträchtigt. Zusätzlich fanden sich Hinweise auf Schäden an den »Kraftwerken« der Zellen in Form einer Anreicherung von Lipofuszin, das aus defekten Mitochondrien stammt. Auch hatte sich eine bedeutende Menge des oxidativen Stressmarkers 3-Nitrotyrosin in den Herzen abgelagert. Demnach scheinen die Herzzellen des Grönlandhais trotz schädlicher oxidativer Prozesse ihre Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten zu können.

»Die gleichen Schäden in einem menschlichen Herzen wären nicht mit dem Leben vereinbar« Alessandro Cellerino, Biologe

»Alles in allem zeigten die analysierten Proben deutlich erkennbare Anzeichen klassischer Alternserscheinungen auf molekularer und Gewebeebene«, erklärte Alessandro Cellerino in einer Pressemeldung. »Die gleichen Schäden in einem menschlichen Herzen wären nicht mit dem Leben vereinbar.« Und die Tiere waren alles andere als dem Tode geweiht, als sie gefischt worden waren. Immerhin waren sie laut den Autoren fit genug, um auf Beutefang zu gehen und sich angemessen sensomotorisch zu koordinieren.

Der Grönlandhai ist also nicht vor altersbedingten Schäden geschützt, aber bemerkenswert gut dazu in der Lage, deren Auswirkungen zu kompensieren. Die genauen Mechanismen wollen die Forscher in zukünftigen Studien untersuchen. Ein besseres Verständnis könnte völlig neue Wege zur Förderung eines gesunden Alterns beim Menschen eröffnen.