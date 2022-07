Grüner Wasserstoff: Wettlauf der Wüstenstaaten

Wasserstoff aus Lüderitz

Die Pläne führen in den Tsau-ǁKhaeb-Nationalpark im kargen Süden des Landes. Dort, am Rande des Fischerstädtchens Lüderitz soll eine Anlage entstehen, die 300 000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr erzeugen kann. Das übersteigt selbst die geplanten Kapazitäten von Neom. Wie in Saudi-Arabien auch ist ein deutsches Unternehmen beteiligt. Enertrag ist Teil des Konsortiums Hyphen, das im November 2021 als bevorzugter Bieter für das Projekt bekannt gegeben wurde.

Die Beteiligten glauben, in Lüderitz eine »einzigartige Kombination« gefunden zu haben. Eine Windstärke, wie man sie in Deutschland höchstens draußen auf See verzeichnet, fast doppelt so viele Sonnenstunden und vor allem jede Menge ungenutzte Fläche. Nach der Mongolei ist Namibia das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Das Konsortium rechnet deshalb mit weitaus weniger Interessenkonflikten. »Wir sehen Namibia sehr, sehr weit vorne auf dem Wasserstoffmarkt«, sagt Matthias Philippi von Enertrag. »Das Land hat nicht nur die geografischen Voraussetzungen, es ist auch innovationsfreundlich und demokratisch.« Damit spricht er einen Punkt an, den Kritiker der deutsch-saudischen Partnerschaft immer wieder bemängeln.

Eines hat die Anlage in Lüderitz mit der in Neom gemein: Es ist noch nicht viel von ihr zu sehen, abgesehen von ein paar Windmessmasten. Denn die Weiten Namibias haben auch Schattenseiten, zumindest aus unternehmerischer Sicht. Die Infrastruktur des Wüstenlandes ist nur dürftig ausgebaut. »Wir stehen noch am Anfang«, räumt Philippi ein, »aber es tut sich was.« Die Aufgabenliste ist lang, die Zeit knapp. Nicht nur die Produktionsanlagen selbst muss das Konsortium errichten. Auch Straßen, Stromleitungen und ein geeigneter Hafen müssen erst noch entstehen. Von dem neu geschaffenen Terminal aus soll der Wasserstoff verschifft werden. Zuvor soll er in grünen Ammoniak umgewandelt werden. Denn der kann wesentlich kostengünstiger transportiert werden.

Auch die Bevölkerung soll profitieren

90 Prozent des Wasserstoffs sind zunächst für den Export gedacht, der Rest bleibt im Land. »Es gibt in Namibia keine großen Industrien, die Wasserstoff brauchen. Der Markt muss erst noch entstehen«, erklärt Philippi. Trotzdem spricht er von einer Win-win-Situation. 15 000 Arbeitsplätze will Hyphen in der Anfangsphase schaffen. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Lüderitz, das aktuell eine Arbeitslosenquote von 55 Prozent verzeichnet.