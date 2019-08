Beobachtungstipps: Gute Zeiten für Planetenbeobachter!

Im August stehen die Riesenplaneten Jupiter und Saturn am Abendhimmel, und Mitte des Monats zeigt sich der flinke Merkur am Morgen. Auch ein Blick durch das Teleskop lohnt sich, weil dann Uranus und Neptun zu sehen sind.

Merkur erreicht am 10. August seine größte westliche Elongation. Sein maximaler Winkelabstand zur Sonne beträgt an diesem Tag zwar nur 19 Grad, dank der steil zum Osthorizont stehenden Ekliptik kommt es dennoch zu einer guten Morgensichtbarkeit. Am Tag der maximalen Elongation geht der +0,0 mag helle Planet etwa anderthalb Stunden vor der Sonne auf. Bei Beginn der Dämmerung um 05:25 Uhr, wenn die Sonne noch sechs Grad unter dem Horizont steht, findet man Merkur bereits acht Grad über dem Ostnordosthorizont. Im Verlauf des Monats nimmt seine scheinbare Helligkeit bis auf −1,6 mag zu, da er immer mehr seiner beleuchteten Seite der Erde zuwendet. Er nähert sich an der Himmelssphäre aber auch wieder der Sonne an, so dass er bei entsprechend dunklem Himmel jeweils tiefer steht. Die beste Zeit, den flinken Planeten aufzuspüren, ist daher die Monatsmitte. In der letzten Augustwoche entschwindet Merkur rasch wieder im Licht der Dämmerung.

Venus steht am 14. August in oberer Konjunktion, also aus Sicht der Erde hinter der Sonne. Am Himmel hält sie sich den gesamten Monat dicht neben unserem Tagesgestirn auf und ist damit unsichtbar.

Mars geht noch in der hellen Abenddämmerung unter. Er ist unbeobachtbar und nähert sich seiner Konjunktionsstellung, die er am 2. September erreichen wird.