Haarbalgmilben: Nachts wird unser Gesicht zum Fortpflanzungsgebiet

Einzigartig unter Milben ist auch die Fortpflanzung der Art: Der Penis der Männchen ragt nach vorne oben, was bedeutet, dass sie sich bei der Paarung unter dem Weibchen positionieren müssen und sich beide währenddessen an menschlichen Härchen festhalten. Allerdings paaren sie sich immer untereinander in derselben Population, weshalb es selten bis nie zu genetischer Auffrischung im Erbgut kommt. »Die Inzucht hat eine Anhäufung schädlicher Mutationen zur Folge, schlechte Genvarianten verbreiten sich schließlich schnell«, sagt Manzano Marín. »Dieser evolutionäre Weg wurde bereits bei in Zellen lebenden Bakterien beobachtet, bei einem Tier jedoch noch nicht klar nachgewiesen.« Der Weg der Milben könnte daher nicht nur zu einer echten Symbiose führen, sondern ebenso in eine evolutionäre Sackgasse mit fatalen Folgen: Die Art könnte dann aussterben.