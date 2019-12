Monarchie: Habsburger Unterlippe war Folge von Inzest

Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: CRISPR/Cas9 – Erbgut auf dem Schneidetisch

Das Ausmaß der Inzucht berechneten sie dann aus dem großen Stammbaum des Adelsgeschlechts, der 6000 Personen aus 20 Generationen umfasste. Dabei bemerkten sie eine sehr starke Korrelation zwischen dem Ausmaß an Inzucht, also wie oft sich nahe Verwandte miteinander einließen und Nachwuchs zeugten, und der Ausprägung der Habsburger Unterlippe und damit der Überentwicklung des Unterkiefers. Der Inzest habe die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass beide Elternteile das entsprechende Gen an ihre Kinder weitergegeben haben.