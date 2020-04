Positive Psychologie: Sie wollen uns doch nur glücklich machen!

Ursprünglich stammen die zitierten Zahlen von der Psychologin Sonja Lyubomirsky von der University of California in Riverside, die diese auf der Grundlage von Zwillingsstudien ermittelt hatte. Doch viel wichtiger: Man muss die verführerisch eingängigen Zahlen sorgfältig interpretieren. »Es heißt etwa nicht, dass mein Glückserleben zu 50 Prozent von meinen Genen abhängt«, sagt Judith Mangelsdorf. Es gehe nicht um Unterschiede im Glück innerhalb eines Individuums, sondern um Unterschiede im Glückserleben zwischen verschiedenen Individuen, betont Mangelsdorf. Und da ist es dann auch nicht ganz unerheblich, wen man miteinander vergleicht. Die Zwillingspaare aus Lyubomirskys Studien waren vorwiegend weiße US-Amerikaner. »Haben die Menschen einer Stichprobe wie in diesem Fall einen relativ ähnlich hohen Lebensstandard und vergleichbar gute Finanzen, dann spielen die Lebensumstände eine sehr viel geringere Rolle beim Thema Glück, als wenn man etwa Menschen aus den USA mit Menschen aus Afrika vergleichen würde.«

Doch Illouz und Cabanas gehen in ihrem Buch mit ihrer Kritik noch weiter: Sie sehen hinter der Positiven Psychologie eine Ideologie am Werk, die dem Menschen aufzwingt, sich immer wieder in Eigenregie zu optimieren. »Illouz und Cabanas unterscheiden nicht zwischen der Positiven Psychologie als empirischer Wissenschaft und dem, was daraus in der Praxis gemacht wird«, entgegnet Judith Mangelsdorf. »Menschen, die Ideen der Positiven Psychologie in die Praxis tragen, sind oft mit viel Idealismus dabei, und das kann dann in Ideologie umschlagen.«

So würden in der Praxis zum Teil enthusiastische Leitsätze verwendet wie »Jeder Mensch kann lernen, glücklich zu sein«. »Dies ist nicht nur wissenschaftlich in dieser Absolutheit nicht haltbar, sondern kann auch ideologischen Druck auf all jene ausüben, die sich unglücklich fühlen.« Die Positive Psychologie als Wissenschaft sei hingegen keine Ideologie, sondern versuche, empirisch das Glück zu erforschen.

Auch Anton-Rupert Laireiter hadert als wissenschaftlich denkender Mensch teilweise mit der praktischen Umsetzung der Erkenntnisse der Positiven Psychologie. Es gebe Ansätze, etwa im Coaching oder der Beratung, wo man sich nicht um wissenschaftliche Evidenz kümmere. »Da wenden Menschen, die selbst nicht aus der Psychologie kommen, Methoden an, die sie mit Ideologien oder Glaubenssätzen im Hinblick auf deren Wirksamkeit und zu erwartenden Effekten verbinden, die so nicht zu erwarten sind oder überzogen sind.« Auch Johannes Heekerens sagt: »Vieles aus der Positiven Psychologie ist hilfreich. Man muss allerdings mit der Erwartung herangehen, dass man kleinere Brötchen backt, als ursprünglich behauptet wurde.«