Hämophilie: Das 3,5-Millionen-Dollar-Medikament

»Wie das Leben mit Hämophilie aussieht, hängt davon ab, wo man geboren wird«, sagt Glenn Pierce, Vizepräsident der gemeinnützigen Organisation World Federation of Hemophilia in Montreal, Kanada. »In den USA kostet die Behandlung eines Erwachsenen mit Hämophilie B durchschnittlich 700 000 bis 800 000 Dollar pro Jahr. Der hohe Preis von Hemgenix wird sich in relativ kurzer Zeit amortisieren, vorausgesetzt, dass die Behandlung anhält.«

Die Wissenschaftler befürchten jedoch, dass der Preis in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht bezahlbar wäre. Hier leben die meisten Menschen mit Hämophilie und die Behandlung und Versorgung mit Faktor IX ist oft unzureichend. »Wenn neue Technologien wie die Gentherapie auf den Markt kommen, können diejenigen, die am meisten davon profitieren würden, am wenigsten dafür bezahlen. Wir dürfen die Mehrheit der Welt nicht zurücklassen«, sagt Pierce. CSL Behring lehnte es ab, den Preis des Medikaments über seine öffentliche Erklärung hinaus zu kommentieren.

Viel versprechende Ergebnisse

Die jüngste klinische Studie mit Hemgenix, an der 54 Personen mit Hämophilie B teilnahmen, ergab eine Verringerung der Anzahl an Vorfällen starker Blutung um 54 Prozent pro Jahr, wobei 94 Prozent der Teilnehmer innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der Einzeldosis jegliche prophylaktische Therapie absetzen konnten. »Die Patienten beginnen sehr schnell damit, Faktor IX zu produzieren … sieben bis acht Monate nach der einzigen Dosis hatte sich der Faktor-IX-Spiegel bei fast allen Patienten stabilisiert«, sagt Andrew Nash, Chief Scientific Officer von CSL Behring. Selbst die schwächste Reaktion, die in der klinischen Studie auftrat – ein Anstieg des Faktor-IX-Spiegels um zehn Prozent –, war ausreichend, um spontane Blutungen zu verhindern. Nach Verletzungen oder bei größeren Operationen kann es jedoch sein, dass die Patienten eine Auffrischung benötigen. »Wer im Bereich von 10 bis 40 Prozent liegt, kann bei schweren Traumata oder Operationen noch immer in Schwierigkeiten geraten, im Großen und Ganzen aber kann die Person die Hämophilie vergessen«, sagt Edward Tuddenham, beratender Hämatologe am University College London und Mitglied der Forschungsgruppe, die jenen viralen Vektor entwickelt hat, den CSL Behring lizenziert hat. Tuddenham und seine Kollegen konnten in einer achtjährigen Nachfolgestudie, welche auf eine klinische Studie zu einem ähnlichen Medikament für Hämophilie B folgte, zeigen, dass es gute Gründe gibt, Gentherapien als stabile und dauerhafte Behandlung zu betrachten. »Die Zulassung von Hemgenix ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständigen Heilung. Es sieht momentan so aus, als würden einige Patienten tatsächlich für viele Jahre geheilt«, sagt Pierce.