Gibt es einen Zusammenhang zwischen Autismus und Allergie? Könnte ein solcher Zusammenhang helfen, die Ursachen von ASS besser zu verstehen?

Was die Studie aussagt und was nicht

Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung haben häufiger Allergien als Kinder ohne Autismus. Das ist das, was die Forscher jetzt herausbekommen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Die Studie kann weder beantworten, ob Allergie und Autismus etwas miteinander zu tun haben, noch löst sie das »Henne-Ei-Problem«: Was war zuerst da? Theoretisch lässt sich die Beobachtung der Forscher auf mindestens drei verschiedene Weisen erklären.

So wäre es plausibel, dass Autismus und Allergie zwei unabhängige Ereignisse sind, die zwar zusammen auftreten, aber nicht ursächlich miteinander verknüpft sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass es für Autismus und Allergie die gleichen, oder ähnliche, Risikofaktoren gibt. Das könnten Genvarianten und Umweltbedingungen sein, die sowohl Autismus als auch Allergie vorantreiben.

Und drittens könnten sich Autismus und Allergie gegenseitig verursachen oder verstärken. Beispielsweise könnten sich früh ausgeprägte Turbulenzen im Immunsystem auf die Entwicklung des Gehirns auswirken und das Knüpfen von Nervennetzen stören.

Kritik an der Studie

Wie zuverlässig sind die Ergebnisse aus der Studie überhaupt? Experten meinen, dass die Zahlen zu den Allergien möglicherweise etwas zu hoch gegriffen sind. Die zu Grunde liegenden Daten beziehen sich nämlich nur auf die Auskünfte der befragten Eltern. Laut Matthew Greenhawt, Kinderarzt am University of Colorado Medical Center könnten sich so leicht Fehler eingeschlichen haben. Da Kinder mit ASS ohnehin häufig ein schwieriges Essverhalten an den Tag legten, bestehe die Möglichkeit, dass das, was die Eltern für eine Allergie hielten, gar keine sei. Besser wäre es gewesen, immunologische Tests durchzuführen, um die Allergie zu bestätigen, so Greenhawt.

Christine Freitag vom Autismus-Therapie- und Forschungszentrum am Universitätsklinikum Frankfurt ist ebenfalls skeptisch, was die neuen Daten anbelangt. Die verwendete Methode sei fragwürdig und die gefundenen Zusammenhänge womöglich nur eine Pseudoassoziation, also ein Zufallsbefund. Wenn autistische Kinder an Magen-Darm-Problemen litten, sei dies wohl eher eine Folge als die Ursache ihres Verhaltens. Viele Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung sind beim Essen nämlich extrem wählerisch oder stecken Sachen schnell in den Mund.

Wie entsteht Autismus?

Christopher McDougle vom Curie Center for Autism an der Harvard Medical School bewertet die aktuelle Studie positiver. Sie bestätige, dass es eine Untergruppe der Autismus-Spektrum-Störung gibt, die durch die Aktivität des Immunsystems vorangetrieben werde. Wie kommt McDougle darauf?

Die Entwicklung unseres Gehirns ist ein extrem empfindlicher Prozess. Sie beginnt in der dritten Schwangerschaftswoche und erfordert ein präzises Ineinandergreifen von regulatorischen Signalstoffen, Genaktivierungen, Zellteilungen und Zellwachstum. Zum Zeitpunkt der Geburt haben rund 86 Milliarden Nervenzellen die unvorstellbare Zahl von etwa 100 Billionen Kontakten untereinander geknüpft.