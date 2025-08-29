Haie: Entdeckt, verloren, wiederentdeckt

Im Juli 1970 zog ein Fischer einen ungewöhnlichen Hai aus dem Meer von Astrolabe Bay in Papua-Neuguinea, der tatsächlich seinen Weg zu Wissenschaftlern fand. Angesichts der einzigartigen Merkmale beschrieben die Biologen den Fisch drei Jahre später nicht nur als eine eigene Art, sondern gleich als neue Gattung: Gogolia filewoodi. Trotz mehrfacher Suche blieb diese zu den Glatthaien zählende Spezies jedoch jahrzehntelang verschollen, bis ein Team um Jack Sagumai vom Pazifikprogramm des WWF erneut auf Exemplare des Hais aufmerksam gemacht wurde: 2020 und 2022 hatten Fischer einige Vertreter der Art gefangen und auf lokalen Märkten angeboten, wie die Wissenschaftler berichten.

Bei fünf der sechs Exemplare handelte es sich um Weibchen, die in der Mündung des Flusses Gogol gefischt wurden. Erst 2022 gelang dann der erste Nachweis eines Männchens, das ebenfalls auf einem Markt gehandelt wurde. Charakteristisch für Gogolia filewoodi sind die großen Augen, ein großer Schädel mit einem kleinen Maul sowie eine markante, verhältnismäßig lange Rückenflosse, die an das Hauptsegel kleiner Segelboote erinnert. Gespräche vor Ort bestätigten, dass die Haie immer wieder einmal als Beifang in Netze oder an Haken gehen, wenn die Fischer anderen Arten nachstellen: Ihr Fleisch und die bei anderen Haien oft begehrten Flossen gelten allerdings als minderwertig und werden oft kostenlos weitergegeben.

Da die Tiere überwiegend saisonal gefangen werden, ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich nur einen bestimmten Teil des Jahres in der Astrolabe Bay aufhalten, etwa um sich dort fortzupflanzen. Dafür könnte sprechen, dass das Weibchen, das 1970 gefangen wurde, trächtig war. Womöglich handelt es sich bei diesen Glatthaien auch um sogenannte Mikroendemiten, die sehr kleinräumig vorkommen: Die Region ist bekannt dafür, einige Fischarten mit extrem kleinem Verbreitungsgebien aufzuweisen – darunter verschiedene Haie.