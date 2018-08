Das Halluzinogen DMT ruft Wahrnehmungen und Erlebensweisen hervor, die denen bei Nahtoderfahrungen sehr ähnlich sind. Das ist das Ergebnis eines Experiments mit Psychedelika, das ein Team um Christopher Timmermann vom Imperial College London in der Fachzeitschrift »Frontiers in Psychology« schildert. DMT steckt unter anderem in Ayahuasca, einem zeremoniellen Trank süd- und mittelamerikanischer Ureinwohner. In Deutschland fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz.

Wie die Drogenforscher berichten, verabreichten sie 13 psychisch gesunden Freiwilligen mit psychedelischer Vorerfahrung zuerst ein Placebo und eine Woche später die Substanz DMT. Diese Reihenfolge wurde festgelegt, weil die im Schnitt 34 Jahre alten Versuchspersonen mit den Bedingungen vertraut werden sollten, bevor sie das Halluzinogen gespritzt bekamen – sie selbst wussten aber nicht, welche Spritze die Droge enthielt. Schon nach einer halben Minute spürten sie jedoch die ersten Veränderungen, und nach zwei bis drei Minuten erreichten die Effekte ihren Höhepunkt. Während der Prozedur ruhten die sieben Männer und sechs Frauen zurückgelehnt in einem schwach beleuchteten Raum, während im Hintergrund leise Musik spielte.

Alle 13 Freiwilligen erlebten im DMT-Rausch typische Kennzeichen von Nahtoderfahrungen in vergleichbarer Intensität und punkteten im Fragebogen über dem Schwellenwert, ab dem eine Nahtoderfahrung als solche eingestuft werde. »Besonders stark überlappten sich die Erfahrungen beim mystischen Faktor wie dem Gefühl, mit der Umwelt eins zu sein«, berichten die Autoren.

Das Team um Timmermann verglich außerdem die Erfahrungen der Teilnehmer mit einer Stichprobe von 67 Personen, die tatsächlich Nahtoderfahrungen gemacht und darüber in einem Fragebogen Auskunft gegeben hatten. Das emotionale Erleben war bei beiden Gruppen in charakteristischer Weise verändert, unter anderem verspürten sie inneren Frieden und wähnten sich von hellem Licht umgeben. Seltener weckte DMT Wahrnehmungen, die auch angesichts des Todes nur manchmal auftreten, etwa tote Angehörige zu »sehen«. Im Drogenrausch kam es dafür häufiger als bei Nahtoderfahrungen zu lebhaften Sinneseindrücken sowie dem Gefühl, eine andere Welt, ein »überirdisches Reich« betreten zu haben. Bei echten Nahtoderfahrungen hingegen meinen Menschen öfter, an einer Schwelle zu stehen, hinter der es kein Zurück mehr gibt.