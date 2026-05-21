Handschrift: Wie wir schreiben, kann auf kognitiven Abbau hindeuten

Im Alter verändert sich die Handschrift: Sie wird oft langsamer, weniger flüssig und fragmentierter. Bestimmte Schriftmerkmale können auf kognitive Beeinträchtigungen hinweisen, wie die Studie eines portugiesischen Forschungsteams um João Galrinho zeigt, die im Fachjournal »Frontiers in Human Neuroscience« erschienen ist. Belastbar sind solche Hinweise jedoch nur, dass die Schreibaufgabe ausreichend hohe kognitive Anforderungen stellt.

Die Forschenden wollten untersuchen, ob sich verschiedene Merkmale der Handschrift, darunter Geschwindigkeit und Strichführung, als Diagnosewerkzeug für kognitiven Abbau eignen. Dazu ließen sie 58 Bewohnerinnen und Bewohner aus Pflegeeinrichtungen im Alter zwischen 62 und 99 Jahren schriftliche Aufgaben lösen. Bei 38 von ihnen waren zuvor kognitive Beeinträchtigungen diagnostiziert worden. Ob diese etwa auf Demenzerkrankungen wie Alzheimer oder auf andere Ursachen zurückgingen, wird in der Studie nicht näher aufgeschlüsselt. Zunächst bearbeiteten die Teilnehmer einfachere, motorische Aufgaben auf einem Tablet-PC. Sie sollten innerhalb von 20 Sekunden zehn horizontale Linien ziehen oder zehn Punkte setzen – Aufgaben, die vor allem grundlegende Feinmotorik und visuelle Koordination prüften.

Dann folgten komplexere Herausforderungen: Die Probanden mussten kurze Sätze von einer Vorlage abschreiben oder verschieden anspruchsvolle Diktate schreiben. Letzteres verlangte neben der motorischen Ausführung zusätzlich das Verarbeiten gesprochener Sprache und deren Umsetzung in Schrift. Währenddessen zeichnete ein Analyseprogramm jede Stiftbewegung auf und berechnete daraus verschiedene Parameter, etwa die Verzögerung bis zum Schreibbeginn, die Dauer des Ziehens einzelner Striche, deren räumliche Ausdehnung und die Anzahl der Schreibbewegungen.