Geowissenschaften: Hat der innere Erdkern seine Rotation verlangsamt?

Der flüssige äußere Kern entkoppelt den 2400 Kilometer großen inneren Kern im Wesentlichen vom Rest des Planeten, so dass der innere Kern in seinem eigenen Tempo rotieren kann. Im Jahr 1996 berichteten Song und ein weiterer Forscher, dass sie Erdbeben studiert hatten, die über drei Jahrzehnte hinweg in derselben Region entstanden waren und deren Stärke stets von derselben Messstation in tausenden Kilometern Entfernung festgestellt worden war. Seit den 1960er Jahren, so konstatierten die Wissenschaftler, hatte sich die Laufzeit der von diesen Erdbeben ausgehenden seismischen Wellen verändert. Der innere Kern müsse entsprechend schneller rotieren als der Erdmantel, jene Schicht, die unmittelbar auf den äußeren Kern folgt. In späteren Studien gelang es, die Geschwindigkeit dieser »Superrotation« genauer zu bestimmen: Forscherinnen und Forscher kamen zu dem Schluss, dass sich der innere Kern um etwa ein zehntel Grad pro Jahr schneller dreht als der Mantel.

Rätselhafte Rotation

Diese Ansicht teilen allerdings nicht alle Experten. Andere Arbeiten deuten darauf hin, dass die Superrotation vor allem in bestimmten Perioden auftreten könnte, wie etwa in den frühen 2000er Jahren, und kein kontinuierliches, gleichmäßiges Phänomen ist. Einige Fachleute argumentieren sogar, dass es gar keine Superrotation gibt und die Unterschiede in den Laufzeiten der Erdbeben stattdessen durch physikalische Veränderungen an der Oberfläche des inneren Kerns verursacht werden.

Im Juni 2022 brachten John Vidale und Wei Wang von der University of Southern California in Los Angeles zudem einen weiteren Stein ins Rollen: Anhand von Daten über seismische Wellen, die durch US-Atomtests in den Jahren 1969 und 1971 erzeugt wurden, kamen sie zu dem Schluss, dass der innere Erdkern in diesen Jahren langsamer rotierte als der Erdmantel. Erst nach 1971, so die Forscher, beschleunigte sich die Rotation und der innere Kern begann, sich schneller zu drehen als der Mantel.