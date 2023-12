Kosmologie: Stephen Hawking lag mit Schwarzen Löchern falsch

Schwarze Löcher tauchen von Anfang an auf

Modelle von Schwarzen Löchern sind so alt wie die allgemeine Relativitätstheorie selbst. Als Albert Einstein seine Gleichungen im Jahr 1915 veröffentlichte, stürzten sich allerlei Fachleute darauf, um daraus ein Modell unseres Universums herzuleiten. Doch das ist alles andere als einfach. Die einsteinschen Feldgleichungen beschreiben, wie Masse und Energie die Raumzeit krümmen – und umgekehrt: wie die Krümmung der Raumzeit die Bewegung von Masse und Energie beeinflusst. Solche gegenseitigen Abhängigkeiten mathematisch aufzulösen, sind bereits eine Meisterleistung. Wollte man mit der allgemeinen Relativitätstheorie unser gesamtes Universum beschreiben, müsste man jedes noch so winzige Objekt und jeden Lichtstrahl im Kosmos korrekt erfassen und ein unermesslich komplexes Gleichungssystem lösen.

© Mysid / Gekrümmte Raumzeit / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Gekrümmte Raumzeit | Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie entwickelt ein geometrisches Bild der Gravitation: Masse krümmt die Raumzeit und sorgt so für die bekannten Kräfte.

Da das nicht umsetzbar ist, tasteten sich die Fachleute zunächst langsam vor. Schon wenige Monate nach Einsteins Veröffentlichung fand der Astronom Karl Schwarzschild eine erste Lösung der komplizierten Gleichungen. Dafür betrachtete er eine massive Kugel in einem leeren, statischen Universum. Trotz der Einfachheit des Modells machte Schwarzschild eine erstaunliche Entdeckung: Falls die Masse groß ist und der Radius der Kugel klein, wird die Schwerkraft in der Nähe der Kugel so stark, dass nicht einmal mehr Licht ihr entweichen kann. Dieser Grenzabstand, ab dem nicht einmal mehr Licht schnell genug ist, um sich der Schwerkraft zu entziehen, heißt Ereignishorizont. Dieser umhüllt die schwere Kugel, so dass man von außen auf völlige Dunkelheit blickt: ein Schwarzes Loch.

Doch wie sieht es im Inneren des Schwarzen Lochs aus, wenn man den Ereignishorizont passiert? Angenommen, man nähert sich einem solchen galaktischen Ungetüm mit einer eingeschalteten Taschenlampe. Je näher man darauf zugeht, desto besser lässt sich beobachten, wie die Lichtstrahlen abgelenkt werden – die Schwerkraft ist so enorm, dass sie selbst die Bahn der masselosen Lichtteilchen erkennbar krümmt. Würde es irgendwie gelingen, den Ereignishorizont mit der eingeschalteten Taschenlampe unbeschadet zu passieren, würde man sehen, dass die Lichtstrahlen nun so stark gekrümmt sind, dass sie das Schwarze Loch kreisförmig umgeben – und schließlich im Gravitationsmittelpunkt versinken. Dieser Punkt, an dem selbst Lichtstrahlen ihr Ende finden, wird als Singularität bezeichnet: Dort ist die Krümmung der Raumzeit gemäß der einsteinschen Gleichungen unendlich groß.