Asteroiden: Hayabusa-2 bringt wertvolle Fracht aus dem All – erfolgreich

Update, 6. Dezember 2020, 9:00 Uhr: Die Rückkkehr der Probenkapsel der japanischen Raumsonde Hayabusa-2 am Abend des 5. Dezember war ein voller Erfolg: Genau nach Plan trat die Kapsel über dem Outback Australiens in die Erdatmosphäre ein und landete im vorgesehenen Areal auf der Militärbasis Woomera. Ihr Eintritt konnte mit dem bloßen Auge und mit Fernrohren verfolgt werden. Die Entfaltung des Fallschirms und der Abwurf des Hitzeschilds verliefen ohne Probleme, und schon eine kurze Zeit später setzte die Kapsel mit ihrer wertvollen Fracht sanft auf dem Wüstenboden auf. Bald danach konnten die Wissenschaftler der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA die Kapsel lokalisieren und bergen. Nun wird es spannend zu erfahren, wie viel kostbares Asteroidenmaterial sich in ihrem Inneren befindet.

Am 6. Dezember 2020 Ortszeit soll eine helle Feuerkugel den Nachthimmel über Australien erleuchten. Nicht etwa eine Sternschnuppe wird dann ihr feuriges Ende in der Erdatmosphäre finden, sondern die Rückkehrkapsel der japanischen Asteroidensonde Hayabusa-2 für ihre Landung mit rasender Geschwindigkeit in die Lufthülle eintreten. An Bord befinden sich wenige Gramm eines kostbaren Materials, nämlich Gestein des kleinen Asteroiden Ryugu. Auf dieses warten Wissenschaftler weltweit seit Jahren mit großer Spannung, auch in Deutschland wollen Teams das Gestein im Detail erforschen.

Die Ankunft der Gesteinsproben ist der vorläufige krönende Abschluss der Mission Hayabusa-2, die in den Jahren 2018 und 2019 für rund 500 Tage den nur etwa 950 Meter großen Himmelskörper aus unmittelbarer Nähe erkundete. Aber die Sonde, deren japanischer Name Wanderfalke bedeutet, beschränkte sich nicht nur auf passive Beobachtung, im Gegenteil: Sie setzte mehrere kleine Landesonden ab, darunter MASCOT, einen Lander, der in Deutschland und Frankreich entwickelt und gebaut wurde. Das Gerät erkundete rund 17 Stunden lang das Gestein von Ryugu direkt auf der Oberfläche und lieferte erste Informationen über dessen Zusammensetzung – sie haben neugierig gemacht. Regelrecht rabiat wurde Hayabusa-2, als sie Ryugu mit einem rund 2,5 Kilogramm schweren Projektil aus Kupfer beschoss. Es riss einen Krater von rund 17 Meter Durchmesser in den Asteroiden, verstreute Gestein in alle Richtungen und legte dabei frisches Oberflächenmaterial frei.