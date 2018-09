Raumsonde Hayabusa-2: Erster Landeversuch auf Asteroid Ryugu – Update

Update 3, 21. September 2018, 7:50 Uhr: Die Muttersonde Hayabusa-2 setzt sich bereits wieder vom Asteroiden ab und vergrößert ihren Abstand. Jetzt heißt es, auf die Funksignale der beiden MINERVA-II-Lander zu warten.

Update 2, 21. September 2018, 7:00 Uhr: Die beiden MINERVA-II-Lander wurden erfolgreich von der Muttersonde Hayabusa-2 abgeworfen und fallen nun sanft auf die Oberfläche von Ryugu zu. Die Abtrennung erfolgte um 6:15 Uhr Bordzeit, die Telemetriedaten zeigen eine ordnungsgemäße Funktion an.

Update 1, 21. September 2018, 6:45 Uhr: Das Absetzen der beiden MINERVA-II-Lander steht jetzt unmittelbar bevor, die Muttersonde Hayabusa-2 ist jetzt nur noch rund 100 Meter vom Asteroiden Ryugu entfernt. Die Bilder der Navigationskamera zeigen nun die Gerölloberfläche des nur 900 Meter großen Himmelskörpers in bester Qualität.

© JAXA (Ausschnitt) Asteroid Ryugu aus 100 Meter Entfernung | Um 6:09 Uhr MESZ am 21. September 2018 entstand diese Aufnahme des Asteroiden Ryugu aus rund 100 Meter Entfernung. Deutlich lässt sich der Schatten der Raumsonde Hayabusa-2 auf der Oberfläche des Asteroiden erkennen.

Nur etwas mehr als eine Woche nach dem abgebrochenen Testanflug auf den Asteroiden Ryugu ist die japanische Raumsonde Hayabusa-2 wieder auf dem Weg zu ihrem Zielobjekt. Ihre Aufgabe diesmal: das Absetzen von zwei kleinen Landern auf der Oberfläche, die hüpfend die Gesteine des nur 900 Meter großen Asteroiden aus unmittelbarer Nähe erkunden und Fotos von der Oberfläche zurückfunken sollen. Der Name der Lander ist MINERVA-II, die Abkürzung steht für Micro Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid, second generation. Beim Anflug und beim Absetzen können Sie mit dabei sein, denn die japanische Raumfahrtbehörde JAXA stellt die Bilder der Navigationskamera live ins Internet. Zudem werden von der JAXA laufend aktuelle Informationen über den Stand der Mission über Twitter in englischer Sprache verbreitet. Nach der derzeitigen Planung sollen die beiden Lander am 21. September um 6 Uhr MESZ aus einer Höhe von 60 Metern über der Oberfläche abgeworfen werden.