Exoplaneten: Ein frühes Ende für heiße Gasriesen

Eine entscheidende Rolle, so vermuten die Forscher, spielt die Form der Planetenbahn. Der Orbit sternferner Planeten ist meist mehr oder wenig stark exzentrisch. Die Heißen Jupiter dagegen bewegen sich auf annähernd kreisförmigen Bahnen um ihr Zentralgestirn, und zwar schneller, als dieses rotiert. Ähnlich wie auf der Erde entstehen auch auf den Gasriesen Gezeitenberge, diese hinken der Planetenbewegung aber hinterher. Damit zerren die Gezeitenkräfte kontinuierlich an den heißen Planeten, die ihren Drehimpuls allmählich auf das Zentralgestirn übertragen. Während sich die Rotation des Sterns beschleunigt, wandert der Gasriese im Lauf der Zeit nach innen. In der Folge bläht sich die Atmosphäre auf, ihre Gase werden vom Sonnenwind davongeblasen, und schließlich zerreißt auch der Kern des Heißen Jupiters. Die Trümmer des Planeten stürzen in den Stern, der noch für Milliarden Jahre weiterleuchtet.