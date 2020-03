Unerfüllter Kinderwunsch: Abschied vom Familientraum

Den Mythos von der psychogenen Sterilität – also die Idee, ungewollte Kinderlosigkeit sei vor allem psychisch bedingt – sollte man offensiv ansprechen. Eine (unbewusste) innere Blockade als Ursache ist weder wissenschaftlich belegt noch lassen psychologische Interven­tionen die Schwangerschaftsrate messbar ansteigen.

Die Rolle der Psyche bei ungewollter Kinderlosigkeit wird generell überschätzt. Sie äußert sich, wenn überhaupt, eher indirekt – etwa in Essstörungen, Suchtverhalten oder Erektionsproblemen. Außer im Krieg, wo es ums pure Überleben geht, hemmt Stress die Fruchtbarkeit kaum. Und eine besonders hoffnungsvolle Haltung erhöht umgekehrt nicht die Chance, schwanger zu werden.

Fehlgeburten lassen sich ebenso wenig durch eine »falsche Einstellung« erklären. Um die Situation zu bewältigen, ist die Psyche hingegen entscheidend. Verschiedene Entspannungstechniken und Sport, individuelle oder gemeinsame Hobbys, ein zufrieden stellender Job und eine offene, lebendige Paarkommunikation können dabei helfen. Die Devise lautet: »Dem Kinderwunsch Raum geben und ihn zugleich begrenzen!« Selbst nach jahrelanger Behandlung sollte es im Alltag beider Partner immer wieder Zeiten geben, in denen die Kinderlosigkeit keine Rolle spielt.

Selbst bei einer Fruchtbarkeitsstörung bleibt fast immer eine – wenn auch geringe – Chance auf Schwangerschaft bestehen. Wie lange man am Traum vom eigenen Kind festhält, ist folglich eine Entscheidung, die jedes Paar selbst fällen muss. Fassen die Betroffenen eine Eizellspende im Ausland ins Auge, kann sich das »Projekt Kinderwunsch« über viele Jahre erstrecken.

Bei der Embryonenspende oder -adoption gestaltet sich die Situation noch einmal anders, weil die biologischen Wurzeln komplett unabhängig von den sozialen Eltern sind. Da Embryonen in der Regel erst nach erfolgreicher eigener Familienbildung frei gegeben werden, existieren zudem oft Vollgeschwister des Kindes.

Was die gesundheitliche Entwicklung von Nachwuchs aus reproduktionsmedizinischer Behandlung angeht, gibt Susan Golombok von Centre for Family Research der University of Cambridge Entwarnung. Die Kinder entwickeln sich psychologisch in der Regel unauffällig, im Schnitt sogar etwas positiver als spontan empfangene Altersgenossen. Dies trifft sowohl auf Familien mit heterosexuellen als auch mit lesbischen Eltern zu sowie auf jüngere, alleinstehende Frauen. Das liegt vermutlich daran, dass der betreffende Nachwuchs ein »Wunschkind« ist. Für alleinstehende Väter und schwule Elternpaare erlaubt die schwache Datenlage derzeit noch keine verlässlichen Schlüsse.

Eine Alternative entwickeln

In körperlicher Hinsicht sind nach einer Kinderwunsch­behandlung ein leicht erhöhtes Risiko einer Frühgeburt, eines geringen Geburtsgewichts sowie spezifischer Erkrankungen wie erhöhten Blutdrucks zu verzeichnen. Diese Risiken lassen sich meist auf die häufigeren Mehrlingsgeburten zurückführen: In Deutschland betrifft das etwa ein Fünftel der Entbindungen nach assistierter Reproduktion. Aber auch Einlinge, die aus einer Kinderwunschbehandlung hervorgehen, haben ein etwas höheres Krankheitsrisiko. Ob dies mit Charakteristika der Paare oder mit den Methoden der Reproduktionsmedizin zu tun hat, ist noch nicht geklärt.

Wie erwähnt, bleiben viele Paare mit Kinderwunsch trotz Behandlung kinderlos. Eine gemeinsam verabredete Grenze, wann man die Behandlung beenden will, sowie ein Plan B für ein Leben ohne Kind sind daher ratsam. Ob man den Plan am Ende beibehält oder nicht, es ist in jedem Fall sinnvoll, eine alternative Perspektive zu entwickeln, mag diese nun in beruflicher Karriere bestehen, in Reisen und Freizeitaktivitäten oder in einer anderen sinnerfüllten Lebensgestaltung.

Checkliste für Paare Zahlreiche Fachkräfte bieten eine psychosoziale Kinderwunschberatung an. Doch wann ist diese tatsächlich sinnvoll? Wer mindestens drei der folgenden Aussagen zustimmt, sollte eine entsprechende Beratungsstelle aufsuchen (für Adressen siehe Weblink rechts). Auch Paare, die die eigene Situation nur besser verstehen oder sich gegenseitig unterstützen wollen, können das Angebot in Anspruch nehmen. »Als Paar gibt es für uns kein anderes Thema mehr als den Kinderwunsch und die Behandlung.« »Wenn ich Schwangeren oder Frauen mit Babys auf der Straße begegne, möchte ich am liebsten die Seite wechseln; Familienfeste belasten mich oft.« »Wenn meine Partnerin ihre Monatsblutung hat, ist sie tagelang wie zerstört. Ich fühle mich dann hilflos und ziehe mich zurück.« »An unserer Sexualität habe ich immer weniger Freude.« »Ich bin mir unsicher, ob ich mich nicht zu sehr in den Kinderwunsch hineinsteigere.« »Ohne eigenes Kind empfinde ich mein Leben als sinnlos.« »Da der Befund bei mir liegt, denke ich darüber nach, meinem/r Partner/in die Chance zu geben, sich den Kinderwunsch in einer neuen Partnerschaft zu erfüllen.« »Wir haben uns von früheren Freunden abgewandt, da diese inzwischen Kinder haben.« »Nicht zu wissen, wie es weitergeht, blockiert mich in anderen wichtigen Lebensentscheidungen.« »Ich finde es schwierig, in der medizinischen Behandlung eine Grenze zu ziehen, einen Plan B zuzulassen oder mich mit dem Abschied vom Kinderwunsch auseinanderzusetzen.« »Ich/Wir denke/n über eine Behandlung mit Spendersamen nach.« Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung (BKiD)

Sich vom Kinderwunsch zu verabschieden, ist für viele ein schmerzhafter, langwieriger Prozess – zumal, wenn man zuvor viel Kraft für den Traum von der Familiengründung aufbrachte. Diese Ablösung gemeinsam zu meistern, schweißt Paare oft zusammen und ­bereichert auf lange Sicht die Beziehung. Kinderlos Gebliebene trennen sich seltener als Eltern oder als gewollt Kinderlose. Abschiedsrituale wie Trauerfeiern sind Ersteren zwar zunächst verwehrt, doch lässt sich einiges davon adaptieren: So können Ratgeber weitergegeben, Spritzen entsorgt und der Kinderwunsch in einem symbolischen Akt abgelegt werden – zum Beispiel in Form eines Briefs. Kommt es während der Kinderwunschtherapie zu einer Fehl- oder Totgeburt, sind Abschiedsrituale besonders wichtig. Paare sollten diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, auch wenn sie von anderen womöglich hören, es sei noch kein »richtiges Kind« gewesen. So oder so hat das Paar einen Verlust erlitten.

Den Kinderwunsch ruhen zu lassen, erfordert Zeit und hinterlässt mitunter eine Narbe, die im weiteren Leben gelegentlich schmerzen kann. Jene Energie wieder zur Verfügung zu haben, die man lange darein investierte, kann aber durchaus eine Befreiung sein. In jedem Fall sollte man die psychologischen Folgen eines unerfüllten Kinderwunsches nicht unterschätzen, nur weil das Leid unsichtbar ist.

LITERATURTIPP

Wischmann, T., Thorn, P. (Hg.): Kinderwunsch? Beratung! Perspektiven der psychosozialen Kinderwunschberatung in Deutschland. FamART 2018

Ratgeber zum freien Download unter: www.famart.de/shop/literatur/kinderwunsch-beratung

WEBLINK

Die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung führt eine Liste der Anbieter: www.bkid.de/beraterinnen-in-ihrer-naehe