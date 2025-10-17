Himmelsphänomen: Kometen »Swan« und »Lemmon« sind am Nachthimmel zu sehen

»Swan« und »Lemmon« am Nachthimmel: Gleich zwei Kometen können in den kommenden Oktobernächten beobachtet werden, sofern keine Wolken das Schauspiel stören. Am Wochenende (17. bis 19. Oktober) erreicht »Swan« die größte Helligkeit und kann von Sternguckern und Hobbyastronomen verfolgt werden. Dann sei er von erfahrenen Beobachtern mit dem bloßen Auge, in jedem Fall aber mit einem Fernglas zu sehen, sagte Uwe Pilz, der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde (VdS e.V.) mit Sitz im südhessischen Bensheim, der Deutschen Presse-Agentur.

»Der Komet erschien ›plötzlich‹ am Himmel, weil er circa aus der Richtung der Sonne kam«, erklärte Pilz zu »Swan«, der erst im September 2025 bemerkt wurde. »Da sieht man diese Körper nicht, und wenn man sie sieht, sind sie oft schon recht hell.« Der Komet mit der offiziellen Bezeichnung C/2025 R2 werde sich unserem Heimplaneten auf gut 30 Millionen Kilometer nähern, sagte Richard Moissl von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. »Er wird im Oktober abends im Südwesten stehen und Anfang November im Süden«, sagte Pilz.

Zumindest in der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es dem Deutschen Wetterdienst zufolge in Teilen Deutschlands Chancen auf das Schauspiel. Von Westen würden zwar Wolken hereinziehen, aber im Osten des Landes könne der Blick ungetrübt sein, sagte eine Sprecherin. In der Nacht zum Montag sehe es schlechter aus – wenn überhaupt, gebe es dann noch Chancen im Nordosten. »Danach wird es unbeständig und die Wolken werden immer dichter.« Zumindest der Mond dürfte kein Störfaktor werden. Der ist abnehmend, und kommende Woche ist Neumond.

Himmelsphänomen kommt erst in 1410 Jahren wieder

»Lemmon« oder C/2025 A6 ist dagegen ein regelmäßiger, aber seltener Besucher: »Der Komet war das letzte Mal hier vor circa 1320 Jahren und wird uns in 1410 Jahren wieder besuchen«, sagte Pilz. Dass er wieder im Anflug ist, war Anfang des Jahres entdeckt worden. Am Morgenhimmel sei der Komet nun bereits zu beobachten. »Er steht zum Ende der Nacht sehr hoch und ist in mit dem Fernglas zu sehen.«