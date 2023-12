Astronomie und Praxis: Beobachtungen: Himmlische Highlights des Jahres 2024

© Enrico Enzman (Ausschnitt) Gasriese mit Ringen und Monden | Dieses am 2. Oktober 2023 aufgenommene Bild zeigt Saturn mit seinem Ringsystem. Die Monde sind von links nach rechts Tethys, Titan und Dione. Die Ringöffnung wird in den kommenden Monaten kleiner; im März 2025 zeigt sich das Ringsystem von der Kante. Zur Aufnahme nutzte SuW-Leser Enrico Enzmann ein Teleskop mit einem Meter Öffnung. Doch schon viel kleinere Teleskope ab etwa fünf Zentimeter Objektivdurchmesser lassen die Ringe und den Mond Titan erkennen.

Nur Mars gelangt in diesem Jahr nicht in eine Opposition. Der Rote Planet liefert sich nämlich einen wackeren Wettlauf mit der Erde. Erst im Jahr 2025 gelingt es unserem Planeten, den Mars zu überrunden. Währenddessen durchwandert er große Teile des Sternenhimmels und begegnet verschiedenen Himmelskörpern: Uranus und die Plejaden passiert der Mars am frühen Morgen des 16. Juli gegen 04:00 Uhr MESZ, und nahe Jupiter befindet er sich am 14. August um 05:00 Uhr MESZ. Auf seinem Weg durch die Zwillinge (lateinisch: Gemini) erreicht er am 7. September um 5 Uhr MESZ den 5,5 mag hellen Stern 1 Geminorum sowie den offenen Sternhaufen Messier 35. Am 6. Dezember befindet er sich gegen 03:00 Uhr MEZ nahe dem offenen Sternhaufen Messier 44 im Sternbild Krebs.

Auch die Venus erreicht im Jahr 2024 keine optimale Sichtbarkeit. Sie steht am 4. Juni in oberer Konjunktion mit der Sonne. Von der Erde aus betrachtet befindet sie sich dann hinter dem Tagesgestirn. Danach gewinnt sie einen zunehmenden, aber nicht ausreichend großen Winkelabstand am Himmel, so dass ihre größte östliche Elongation erst im Jahr 2025 eintritt.

Mondbesuche aller Art

Der Mond durchläuft auf seiner Bahn um die Erde alle Sternbilder des Tierkreises. Hierbei kommt es zu interessanten Begegnungen mit anderen Objekten; viele davon sind sehr gut mit dem Fernglas anzusehen. So steht der Mond an den Abenden des 20. Januar und des 11. April sowie in den Morgenstunden des 30. Juli 2024 nahe den Plejaden im Sternbild Stier. In diesem Jahr durchquert er das Siebengestirn sogar mehrmals: So finden wir ihn am 26. August um 04:00 Uhr MESZ, am 19. Oktober um 21:00 Uhr MESZ und am 13. Dezember um 18:00 Uhr MEZ in den Plejaden.

Den riesigen Helligkeitsunterschied des Mondes zu den benachbarten Sternen überbrückt das menschliche Auge mit einem Fernglas erheblich besser als eine Kamera mit Teleobjektiv. Sie können es trotzdem versuchen, denn der Aufwand ist gering: Schon wenige Sekunden Belichtung mit Hilfe eines einfachen Fotostativs reichen bei einer Sensorempfindlichkeit von ISO 800 aus (siehe »Der Mond klopft an das Goldene Tor«).

© Michael Luy (Ausschnitt) Der Mond klopft an das Goldene Tor | Begegnungen des Mondes mit den Plejaden werden wir im Jahr 2024 mehrfach beobachten können. Für das bloße Auge wird das Siebengestirn hierbei weitgehend überstrahlt, aber durch ein Fernglas ist ein solches Ereignis sichtbar. »Wenn man eine fiktive Linie zwischen den offenen Sternhaufen der Hyaden (links) und Plejaden (rechts) zieht, erhält man das Goldene Tor«, erläutert SuW-Leser Michael Luy, dem diese Aufnahme am 9. Februar 2022 um 22:45 Uhr MEZ gelang. Er nutzte eine Canon EOS 6D an einem Teleobjektiv vom Typ EF 70-200 f/4L USM bei 70 Millimeter Brennweite.

Des Weiteren begegnet der Mond am 4. Mai dem Saturn und am 5. Mai dem Mars, jeweils um 05:00 Uhr MESZ. Am 24. Mai gegen 02:15 Uhr MESZ bedeckt er Messier 4 im Sternbild Skorpion – allerdings passiert dies bei nahezu vollem Mond, was die Sichtung des hellen Kugelsternhaufens sehr erschwert. Seine Sterne erreichen nur Helligkeiten um 10 mag und dürften allenfalls mit einer Teleskopöffnung ab etwa 20 Zentimetern bei ruhiger Luft und hoher Vergrößerung zu erkennen sein. Nun lässt sich verfolgen, wie die Sterne des Haufens am dunklen Mondrand verschwinden. Nahe Spika steht der Mond dann am Abend des 16. Juni, und nahe Neptun am 21. August gegen 23:30 Uhr MESZ sowie am frühen Abend des 14. Oktober 2023 unweit von Saturn.

Ein nicht sehr gerne gesehener Gast ist der Mond bei der Beobachtung eines Meteorstroms, da sein Licht bei der Erfassung der lichtschwächeren Objekte stört. Im Fall der Perseiden haben wir jedoch Glück, denn in den Tagen ihres Maximums, in den Tagen um den 12. August, ist der Morgenhimmel mondlos. Hingegen fällt das Maximum der Leoniden am 17. November leider in die Tage nach Vollmond, und dasjenige der Geminiden fällt am 14. Dezember beinahe genau mit der Vollmondphase zusammen. Bei allen genannten Strömen dürfen wir jedoch auf einige sehr helle Meteore hoffen, die sich mit etwas Geduld trotz störenden Lichts beobachten lassen.