Frühneuzeit: Hinrichtungsstätte am Bodensee

Ähnliche Fundstätte in Ellwangen

Eine andere wichtige Fundstätte liegt in Ellwangen. Dort wurden nach dem Sturm Wiebke im Jahr 1991 Fundamente eines ehemaligen Galgens sichtbar und archäologisch untersucht. »Dabei wurden auch die sterblichen Überreste von acht Hingerichteten gefunden«, heißt es auf der Homepage der Stadt. Ellwangen gilt ebenfalls als eine der Hochburgen der Hexenverfolgung: »Sicherlich gab es damals fast überall in Süddeutschland Hexenprozesse. Aber die Zahl der Opfer wie die zeitweilige Intensität der Verfahrensführung waren in Ellwangen offenbar doch über das hinausgegangen, was man anderwärts beobachtete.«

Hexenprozesse soll es in Ellwangen im Jahr 1588 und zwischen 1611 und 1618 gegeben haben. »Die furchtbarsten Jahre waren 1611 bis 1613. In dieser Zeit wurden über 300 Menschen verbrannt«, steht auf der Internetseite der Kommune. Ein noch bestehender Galgen lässt sich dagegen beispielsweise in Triberg im Schwarzwald besichtigten.

Michael Franken wird die in Allensbach gefundenen Skelette nun anthropologisch untersuchen, um mehr über das Leben der hingerichteten Menschen und die Umstände ihre Todes zu erfahren. »Das individuelle Schicksal steht für uns im Vordergrund«, sagt er. So lasse sich an den Knochen und den weiteren Funden – darunter Kleiderhaken und -ösen oder Schmuck – zum Beispiel erkennen, wie alt der Mensch war, welches Geschlecht und welchen sozialen Stand er hatte und ob er an Krankheiten litt.

(dpa/jde)