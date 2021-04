Altern: Bildung schützt nicht vor Hirnschwund

Ein Studium absolviert zu haben, bringt einige Vorteile. Alterungsprozesse im Gehirn kann es allerdings nicht aufhalten. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam um Lars Nyberg von der Universität Umeå in Schweden anhand von mehreren europäischen Längsschnittstudien. Wie der Neurowissenschaftler und seine Kollegen in »PNAS« berichten, werteten sie dazu Hirnscans von rund 2000 Erwachsenen im Alter von etwa 30 bis 90 Jahren aus, die sich wiederholt in einem Kernspintomografen hatten untersuchen lassen.

Als Maß für die Hirnalterung verwendeten die Forschenden die so genannte Hirnatrophie, also einen Verlust an Hirnvolumen, der sowohl mit normalen als auch mit krankhaften Alterungsprozessen einhergeht. Wie erwartet zeigten die Bilder, dass sich mit dem Alter das Volumen in Teilen der Großhirnrinde verkleinerte. Dasselbe galt für das Lern- und Gedächtniszentrum des Gehirns, den Hippocampus: Er schrumpfte um etwa 50 Kubikmillimeter pro Jahr, was rund ein Prozent seines Volumens ausmacht.

Wie schnell der altersbedingte Abbau verlief, ob in der Großhirnrinde oder im Hippocampus, hatte aber nichts mit dem Bildungsgrad zu tun. Der Hirnschwund vollzog sich also bei Studierten nicht langsamer, setzte aber auf einem höheren Ausgangsniveau ein: Bei ihnen war das Volumen – und somit die Reserve – in bestimmten Hirnregionen größer als bei Gleichaltrigen ohne akademischen Abschluss.

Passive Reserven fürs Alter

»Unsere Ergebnisse entsprechen denen zum kognitiven Altern: Das Ausgangsniveau, nicht der Abbau hängt mit der Bildung zusammen«, schreibt die Gruppe um Nyberg, darunter auch deutsche Forscherinnen und Forscher vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ein hoher Bildungsgrad könne das Risiko für kognitive Probleme also senken – dank einer passiven Reserve. »Es ist nicht etwa dem milderen Verfall, sondern dem kognitiven Vorsprung zu verdanken, dass gebildete Menschen seltener dement werden und später jene Schwelle erreichen, ab der sie kein selbstständiges Leben mehr führen können.«